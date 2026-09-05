Estonia contra la ansiedad digital: en lugar de prohibir, educan a los jóvenes en redes y videojuegos

Diez expertos que van desde el vicepresidente del Consejo Nacional de la Juventud de Estonia hasta un neurocientífico y una psicóloga clínica, tienen plazo de un año para presentar propuestas y recomendaciones dirigidas al Estado, a las familias y a los propios jóvenes sobre redes sociales y entornos de videojuegos. Hasta aquí, un plan que tiene bandera de muchos países, pero los estonios marcan una diferencia: no enfocan el problema con la prohibición. Su estrategia histórica y actual se basa en la prevención, la educación temprana y la infraestructura digital responsable. En lugar de bloquear accesos a menores, capacitan a los estudiantes en ciudadanía digital, ciberseguridad y uso crítico de la tecnología desde la escuela primaria.