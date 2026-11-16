Falleció el histórico narco Miguel Ángel Félix Gallardo, “el jefe de jefes”

Mientras tanto, un periodista fue asesinado en México, el décimo en lo que va de este año en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. El cuerpo de Eduardo Flores fue hallado sin vida en Acapulco. Trabajó temas de seguridad, derechos humanos y desapariciones, sobre todo en el marco de la guerra narco en el estado de Guerrero.