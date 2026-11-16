Falleció el histórico narco Miguel Ángel Félix Gallardo, “el jefe de jefes”

El histórico capo mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo falleció ayer a los 80 años en un hospital al que fue trasladado desde prisión dos días antes para ser atendido de urgencia, informaron las autoridades.
Gallardo fue considerado uno de los capos del narcotráfico más poderosos y pieza clave en el surgimiento de los grandes cárteles en México. Conocido como “el jefe de jefes”, cumplía pena de prisión desde 1989.
“Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas”, indicó la secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, donde estaba recluido, en un comunicado.
Gallardo fue de los fundadores del cartel de Guadalajara, del que años después surgiría el de Sinaloa.
Fue también pieza clave en establecer alianzas con los narcos colombianos y fue condenado por el homicidio en 1985 del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salzar, una herida que aún lacera a Estados Unidos.
Mientras tanto, un periodista fue asesinado en México, el décimo en lo que va de este año en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. El cuerpo de Eduardo Flores fue hallado sin vida en Acapulco. Trabajó temas de seguridad, derechos humanos y desapariciones, sobre todo en el marco de la guerra narco en el estado de Guerrero.