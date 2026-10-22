Milei declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas criminales

Cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico

La decisión se conoce semanas después de que, a principios de octubre, el Gobierno de Estados Unidos anunciara la creación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) en la Argentina. La iniciativa incluyó la aprobación de fondos por más de US$ 13 millones para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.