Política

Milei declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas criminales

La medida alcanza a grupos vinculados al narcotráfico de México y Ecuador, además de las guerrillas colombianas FARC-EP y ELN.

HEREDERO. El hijo del “Chapo”, de 32 años, es señalado como líder del cartel Los Menores. REUTERS
HEREDERO. El hijo del “Chapo”, de 32 años, es señalado como líder del cartel Los Menores. REUTERS
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei declaró hoy en Argentina como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a otros cinco grupos criminales por sus actos de violencia y narcotráfico.
  • La medida oficializada por el Boletín Oficial incluye a las FARC y al ELN, tras acuerdos de cooperación y financiamiento con Estados Unidos para combatir el crimen organizado.
  • El ingreso al registro antiterrorista RePET facilitará el bloqueo financiero contra estas redes y afianzará la alineación estratégica del país en materia de seguridad regional.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a seis grupos criminales y guerrilleros de América Latina, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México. La medida, anunciada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, quedó formalizada hoy mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La decisión también alcanza a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones.

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En el comunicado oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno detalló las características de cada organización y los argumentos que sustentan su inclusión en la categoría de grupos terroristas. Entre los fundamentos, señaló sus actividades vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y la violencia.

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En el caso del Cártel de Sinaloa, la administración libertaria lo describió como una organización transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que el grupo ya fue designado como organización terrorista por países como Estados Unidos.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, el Gobierno sostuvo que se trata de una estructura criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal. En tanto, calificó a Los Tiguerones, con base en Ecuador, como una de las organizaciones más violentas de la región.

Respecto de las FARC-EP y el ELN, el comunicado las identificó como organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, inspiradas en los principios del marxismo-leninismo y la lucha armada.

Cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico

La decisión se conoce semanas después de que, a principios de octubre, el Gobierno de Estados Unidos anunciara la creación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) en la Argentina. La iniciativa incluyó la aprobación de fondos por más de US$ 13 millones para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante la presentación participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con lo informado por los funcionarios, US$ 7,5 millones se destinarán específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$ 5,85 millones financiarán iniciativas de alcance regional en las que también participará el país.

La incorporación al registro antiterrorista

Además de la declaración, el Gobierno dispuso la incorporación de las seis organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el comunicado oficial, la decisión fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

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