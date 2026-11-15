La semana más calma de una Argentina vertiginosa
La visita de León XIV introdujo una pausa en la crispación argentina. Su llamado a la compasión y a la concordia interpela tanto al oficialismo como a una oposición que no consigue representar ese mensaje. Entre los vaivenes históricos de la relación del peronismo con la Iglesia y los dilemas que enfrenta Milei, queda una pregunta abierta: ¿cuánto de esta semana sobrevivirá cuando el país recupere su ritmo habitual?
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