Nuevas protestas en Francia contra el costo de la vida

Adrien, un músico de 20 años, acudió con una orquesta de voluntarios para protestar contra un nuevo proyecto de ley que se debate en el Parlamento y que otorgaría a los policías que utilicen sus armas la presunción de legítima defensa. “Nos da miedo venir a una manifestación y esto solo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad”, declaró. El mes pasado, los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo similar de músicos que participaba en una protesta.