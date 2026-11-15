Nuevas protestas en Francia contra el costo de la vida

Miles de personas volvieron a salir el sábado a la calle en Francia para protestar contra el alto costo de la vida y un proyecto de ley que refuerza la protección de los policías que hacen uso de sus armas.
Según el Ministerio del Interior, 106.000 personas se manifestaron el sábado en todo el país, 24.000 de ellas en París.
Por su parte, las organizaciones sindicales de estudiantes cifraron en 200.000 el número de manifestantes en Francia, 100.000 en la capital.
Las cifras de detenciones también fueron visiblemente inferiores a las de anteriores protestas multitudinarias.
El ministerio del Interior informó que 219 personas habían sido arrestadas en todo el país. La fiscalía de París indicó por su parte que 45 fueron detenidas en la capital.
La segunda mayor economía de la Unión Europea lleva más de un mes sacudida por bloqueos de institutos y manifestaciones, antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que se elegirá al sucesor de Emmanuel Macron
Algunas de las concentraciones, en su mayoría pacíficas, registraron episodios esporádicos de violencia.
“¡Sin justicia no hay paz!”, gritó un manifestante a través de un megáfono en la plaza de la República, en París, mientras la gente salía a la calle por quinto sábado consecutivo.
Según las autoridades, unas 146.000 personas participaron el sábado de la semana pasada en manifestaciones en toda Francia, una cifra muy inferior a la de los fines de semana anteriores.
Benjamin Ball, miembro del movimiento de los Chalecos Amarillos, fue una de las miles de personas que se congregaron en la capital junto a estudiantes y sindicalistas.
“El Gobierno solo nos ha dado migajas y nosotros queremos la panadería entera”, afirmó a la AFP.
Adrien, un músico de 20 años, acudió con una orquesta de voluntarios para protestar contra un nuevo proyecto de ley que se debate en el Parlamento y que otorgaría a los policías que utilicen sus armas la presunción de legítima defensa. “Nos da miedo venir a una manifestación y esto solo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad”, declaró. El mes pasado, los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo similar de músicos que participaba en una protesta.
Según las autoridades, unas 146.000 personas participaron el sábado de la semana pasada en manifestaciones en toda Francia, una cifra muy inferior a la de los fines de semana anteriores.