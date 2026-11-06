Cientos de miles de personas protestan en Francia para reclamar un “salario digno”

Pero el gobierno tiene un margen de maniobra limitado, máximo cuando busca sanear las arcas públicas con un fuerte ajuste fiscal en 2027. La Torre Eiffel cerró sus puertas este jueves “debido al movimiento de huelga nacional”, anunció en su página web la compañía que explota este turístico monumento de París. La decisión dejó a cientos de turistas varados, que debieron cambiar su paseo por el monumento por la observación de la protesta de los trabajdores franceses. A llamado de los sindicatos, miles de personas empezaron a manifestar este jueves en Francia para reclamar aumentos salariales y una mejora del poder adquisitivo.