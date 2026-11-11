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Estudiantes franceses toman escuelas y vuelven a la calle

Los jóvenes reiteran su pedido de más presupuesto y por el alto costo de vida. Queja contra la brutalidad policial.

EN LA CALLE. Miles de franceses volvieron a manifestar su malestar con el gobierno y su política económica.
EN LA CALLE. Miles de franceses volvieron a manifestar su malestar con el gobierno y su política económica.
Por Redacción Mundo Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes franceses bloquearon este martes decenas de liceos en todo el país para exigir al gobierno mejoras educativas y un mayor presupuesto ante el alto costo de vida.
  • El reclamo inició en septiembre con tomas edilicias y quejas por brutalidad policial, mientras los sindicatos consideran insuficientes las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
  • El conflicto amenaza con profundizar el desgaste del presidente Emmanuel Macron, limitado por metas fiscales frente a una nueva huelga general convocada para el 17 de noviembre.
Resumen generado con IA

Los estudiantes franceses mantuvieron la presión sobre el gobierno el martes, bloqueando las entradas de decenas de liceos para exigir mejores condiciones de aprendizaje y llamando a nuevas protestas, informó el ministerio de Educación.

Las protestas estudiantiles en Francia desde septiembre se han transformado en manifestaciones más amplias contra el costo de la vida, algunas marcadas por episodios de violencia marginal y acusaciones de brutalidad policial. Con la segunda mayor economía de la Unión Europea sometida a presiones para reducir la deuda, el gobierno tiene un margen limitado para apaciguar a los manifestantes mediante un aumento del gasto.

El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

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Casi dos meses después del inicio de las protestas, 49 de los 3.700 liceos del país, donde estudian en su mayoría jóvenes de entre 15 y 18 años, amanecieron de nuevo bloqueados este martes, indicó el ministerio. Los sindicatos estudiantiles consideran insuficientes las respuestas hasta ahora del gobierno, como más profesores, ayudas para reformar los centros más degradados y la sustitución gradual de una criticada plataforma de acceso a la universidad.

“No pararemos hasta que no tengamos una respuesta de verdad”, dijo a AFP Mai Lan, una estudiante de liceo en Marsella, donde cientos de personas salieron a las calles este martes en una nueva jornada de manifestaciones estudiantiles.

No cesan las protestas y la presión social en Francia

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Aunque las manifestaciones se desarrollaron en calma, la tensión sigue latente. En Chelles, al este de París, una política local que acudió a intentar mediar en un bloqueo de un liceo recibió una botella llena de gasolina en el pecho. La justicia abrió una investigación por intento de homicidio voluntario, pero no se identificó por el momento a la persona que lanzó la botella, indicó la fiscalía. Los últimos meses de presidencia del centroderechista Emmanuel Macron, que dejará el poder en mayo, están marcados por las protestas sociales.

Nueva jornada de huelga

Los sindicatos convocaron una nueva jornada de huelga el 17 de noviembre para reclamar mejores salarios, a la que se sumaron también los estudiantes. La jornada de huelga del 5 de noviembre para denunciar la pérdida del poder adquisitivo reunió a entre 575.000 y 1,6 millones manifestantes. El recrudecimiento del malestar juvenil amenaza con intensificar el desgaste de una administración acorralada entre las metas de consolidación fiscal exigidas por Bruselas y la creciente conflictividad callejera. Los colectivos estudiantiles no solo denuncian la precariedad edilicia y la falta crónica de personal docente, sino que han hecho del sistema de asignación de plazas universitarias un símbolo del distanciamiento entre las reformas técnicas impulsadas por el Elíseo y las aspiraciones de las nuevas generaciones.

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