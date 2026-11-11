Estudiantes franceses toman escuelas y vuelven a la calle

Nueva jornada de huelga

Los sindicatos convocaron una nueva jornada de huelga el 17 de noviembre para reclamar mejores salarios, a la que se sumaron también los estudiantes. La jornada de huelga del 5 de noviembre para denunciar la pérdida del poder adquisitivo reunió a entre 575.000 y 1,6 millones manifestantes. El recrudecimiento del malestar juvenil amenaza con intensificar el desgaste de una administración acorralada entre las metas de consolidación fiscal exigidas por Bruselas y la creciente conflictividad callejera. Los colectivos estudiantiles no solo denuncian la precariedad edilicia y la falta crónica de personal docente, sino que han hecho del sistema de asignación de plazas universitarias un símbolo del distanciamiento entre las reformas técnicas impulsadas por el Elíseo y las aspiraciones de las nuevas generaciones.