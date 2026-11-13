Suspensión de vuelos en Estados Unidos: qué pasa con las salidas desde Argentina

Qué informaron las aerolíneas

American Airlines emitió un breve comunicado antes de las 20, hora argentina, en el que confirmó el alcance de la medida y sus posibles consecuencias para la operación. “La FAA ha suspendido temporalmente las salidas de vuelos en todo el país. Los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia sus destinos. Nuestra operación se verá afectada durante el resto del día, dependiendo de cuánto tiempo permanezca vigente esta medida por parte de la FAA”, señaló la compañía estadounidense, consignó el portal Infobae.