Suspensión de vuelos en Estados Unidos: qué pasa con las salidas desde Argentina

Resumen para apurados
- La FAA ordenó este viernes suspender las salidas de vuelos en EE.UU. por fallas de comunicación, lo que provocó demoras en servicios hacia ese destino desde Ezeiza.
- La medida rige para despegues, permitiendo aterrizajes. Líneas como Delta y American demoraron viajes en Argentina, mientras Aerolíneas Argentinas operó sin cancelaciones.
- Las compañías aéreas esperan que las autoridades normalicen el tráfico aéreo para restablecer itinerarios y evaluar el impacto operativo durante el resto de la jornada.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, luego de informar graves problemas en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.
La medida también genera incertidumbre en Argentina, donde hay dudas sobre las salidas previstas para esta noche desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Estados Unidos. En las pantallas de la terminal comenzaron a aparecer los primeros carteles de “demorado”.
En principio, uno de los primeros servicios afectados sería el vuelo DL114 de Delta, con destino a Nueva York, que ya figura con demoras.
Qué informaron las aerolíneas
American Airlines emitió un breve comunicado antes de las 20, hora argentina, en el que confirmó el alcance de la medida y sus posibles consecuencias para la operación. “La FAA ha suspendido temporalmente las salidas de vuelos en todo el país. Los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia sus destinos. Nuestra operación se verá afectada durante el resto del día, dependiendo de cuánto tiempo permanezca vigente esta medida por parte de la FAA”, señaló la compañía estadounidense, consignó el portal Infobae.
“Tan pronto como la FAA levante esta restricción, todo el equipo de American trabajará para ayudar a que nuestros clientes continúen su viaje lo antes posible”, agregó.
En Ezeiza, las dos primeras salidas previstas para este viernes de American Airlines, con destino a Nueva York y Miami, también aparecen en las pantallas como “demoradas”.
La situación de Aerolíneas Argentinas
Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas explicaron que, hasta el momento, la medida no tuvo consecuencias sobre sus operaciones: están “sin afectación por ahora”.
Sin embargo, uno de los vuelos de la compañía se encontraba en camino a Miami cuando se emitió la orden de suspensión de despegues en Estados Unidos. Se trata del servicio AR1304, que a las 20, hora de Buenos Aires, sobrevolaba Colombia.