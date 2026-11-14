Algodón gastado, cábalas y herencia familiar: las reliquias que coparon la final del Regional del NOA

En la previa de la gran final del Regional del NOA, bastaba prestar un poco de atención para ver, entre el rojo y verde de Huirapuca y el verde y negro de Tucumán Rugby, un desfile de camisetas que no se consiguen en ningún local. Junto a las casacas modernas —de colores fuertes, ceñidas y prácticamente intactas— también circulaba una marea de indumentaria de principios de los 2000 y varias reliquias de los noventa: algodón más grueso, algunas con cuellos blancos de solapa ancha, botones gastados y escudos bordados que perdieron el relieve original tras cientos de lavados. En ambas hinchadas se multiplicaban los estampados agrietados de empresas de telefonía, marcas de gaseosas, bancos y auspiciantes regionales. Muchas de esas telas tienen remiendos caseros, hilachas al viento o manchas, pero nadie las cambia: siguen acompañando al equipo pase el tiempo que pase.