De la agonía a la gloria: Tucumán Rugby conquistó un bicampeonato histórico en el Regional del NOA
El “Verdinegro” derrotó 30-26 a Huirapuca ante miles de hinchas en Natación y Gimnasia y consiguió su quinta corona regional. Después de clasificarse a semifinales en la última fecha y sobrevivir a una definición agónica frente a Lawn Tennis, el equipo de Yerba Buena completó una remontada memorable para volver a consagrarse.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby se consagró bicampeón del Regional del NOA tras vencer 30-26 a Huirapuca en la final disputada en Natación y Gimnasia.
- El equipo superó instancias límite: clasificó con agonía en la última fecha, ganó la semifinal sobre la hora y resistió la embestida rival en la final.
- Es el primer bicampeonato regional del club y su quinto título, ratificando un recambio generacional clave para encarar el Torneo del Interior A en 2027.
Al borde del abismo. Contra las cuerdas. A una pelota de quedarse sin nada. Tucumán Rugby conoció todas las caras de la adversidad antes de volver a encontrarse con la gloria. Cayó, se levantó y volvió a tambalear. Pero nunca se rindió. Atravesó una montaña rusa que lo llevó desde la incertidumbre de una clasificación agónica hasta la euforia de una consagración inolvidable. Y cuando el último silbatazo desató el festejo de miles de hinchas “verdinegros” que coparon Natación y Gimnasia, aquel sufrimiento encontró su recompensa. El 30-26 sobre Huirapuca no fue solamente una victoria. Fue la coronación de una remontada extraordinaria, la conquista de su quinta estrella regional y la confirmación de un bicampeonato que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del club.
La consagración también tiene un significado histórico. Por primera vez, el “Verdinegro” consiguió dos títulos regionales consecutivos. Para encontrar una sucesión semejante de conquistas en la historia del club hay que regresar a los años 90, cuando construyó una hegemonía extraordinaria con seis campeonatos anuales consecutivos. Tres décadas después, otra generación volvió a demostrar que la grandeza también se construye atravesando las dificultades.
El recorrido estuvo lejos de ser sencillo. El 31 de octubre, Tucumán Rugby necesitó derrotar 38-24 a Universitario y conseguir un punto bonus ofensivo para clasificarse a semifinales. Lo logró mediante un try penal sobre el cierre y avanzó por diferencia de tries frente a Cardenales. Una semana después, contra Lawn Tennis, volvió a encontrarse al borde de la eliminación. Perdía 25-22 cuando Franco Vanni apoyó el try que transformó una despedida casi inevitable en una clasificación inolvidable.
La final representó el último desafío de aquella resurrección. Ante un Natación y Gimnasia colmado, con miles de aficionados “verdinegros” que acompañaron cada avance y convirtieron las tribunas en una extensión del club, Tucumán Rugby salió decidido a imponer condiciones. El ambiente tenía todos los ingredientes de una definición memorable. De un lado, el campeón defensor que buscaba prolongar su reinado. Del otro, un Huirapuca que había construido su clasificación desde la fortaleza defensiva y que pretendía cerrar el año con una consagración.
Matías Sauze abrió el marcador con un try a los 10 minutos y Simón Pfister completó la conversión. Huirapuca respondió mediante el pie de Juan Manuel Molinuevo, pero el “Verdinegro” encontró en su contundencia una diferencia fundamental. Otro penal de Pfister y una conquista de Santiago Paz Posse, convertida por el fullback, establecieron el 17-6 con el que terminó la primera etapa. Tucumán Rugby había conseguido algo fundamental: imponer su ritmo y obligar al rival a correr desde atrás.
Sin embargo, Huirapuca no estaba dispuesto a resignarse. Dos penales de Molinuevo al comienzo del complemento redujeron la distancia a cinco puntos y devolvieron la incertidumbre. Fue entonces cuando apareció nuevamente Franco Vanni. El héroe de la semifinal apoyó otro try decisivo y Pfister convirtió para establecer el 24-12. Un penal posterior amplió la ventaja a 27-12.
La diferencia parecía definitiva. Pero Huirapuca todavía tenía una última reacción guardada. Lisandro Lefebvre encontró el ingoal para devolverle esperanzas al equipo de Concepción. La posterior conversión de Molinuevo achicó el marcador a 27-19 y transformó nuevamente el desarrollo. Lo que parecía una consagración encaminada comenzaba a convertirse en una prueba de resistencia para el campeón defensor.
Pfister respondió con otro penal para establecer el 30-19, pero Huirapuca no bajó los brazos. A los 34 minutos, después de una formación de maul, Enzo Gutiérrez consiguió apoyar una nueva conquista. La conversión de Molinuevo dejó el marcador 30-26 y encendió definitivamente el desenlace. De pronto, una sola acción podía modificar el destino de la copa.
Los últimos instantes se jugaron con el corazón acelerado. Cada pelota dividida adquirió una importancia desmesurada. Cada avance de Huirapuca amenazaba con derrumbar el trabajo de toda una tarde. Tucumán Rugby tuvo que defender cada metro y sostener la concentración para evitar que una historia de superación terminara con un desenlace cruel. Ya no se trataba de jugar mejor, sino de resistir. De soportar la presión y encontrar, en medio del cansancio, las últimas reservas de energía.
El triunfo también reflejó la profundidad de un plantel que encontró respuestas en distintas generaciones. La experiencia de sus referentes, la aparición de jugadores como Vanni, la capacidad de Sauze y Paz Posse para aprovechar sus oportunidades y la efectividad de Pfister fueron expresiones de un equipo con recambio, recursos individuales y una fortaleza colectiva que terminó siendo determinante. No dependió de una sola figura. Encontró protagonistas diferentes en los momentos decisivos de su campaña.
Huirapuca, que disputó su segunda final del año, volvió a demostrar su capacidad competitiva. No alcanzó para quedarse con la copa, pero sí para confirmar que ambos equipos tendrán argumentos para afrontar el Torneo del Interior A en 2027.
Cuando llegó el final, el festejo “verdinegro” fue mucho más que una celebración deportiva. Fue el desahogo de quienes habían sufrido cada incertidumbre, de los jugadores que nunca dejaron de creer y de una multitud que acompañó hasta el último segundo.
Tucumán Rugby no recorrió el camino más corto ni el más cómodo. Estuvo cerca de quedarse sin nada y terminó conquistándolo todo. En esa contradicción encontró la grandeza de su bicampeonato: no fue un campeón que nunca cayó, sino uno que siempre encontró la manera de levantarse.
Síntesis
Tucumán Rugby 30, Huirapuca 26
HUIRAPUCA: Federico González (Matias Rene Gimenez Bueso), Jesus Pablo Albornoz (Enzo Gutierrez) y Enzo Egea (Abel Ortega); Gerónimo Lazcano y Joaquin Albornoz (Víctor Nahuel Montoya); Jose Ignacio Gonzalez Ponce (Santiago Rocchia), Gaston Raso (Tadeo Francisco Lopez Miranda) y Tomás Dande; Juan Manuel Herrera (Lisandro Lefebvre) y Juan Manuel Molinuevo Lazcano; Paolo Contti, Conrado Agüero, Isaías Montoya y José Andrés Pérez; y Cesar Gabriel Faralle (José Ignacio Núñez Piossek).
Entrenadores: Federico González y Tristán Molinuevo.
TUCUMAN RUGBY: Mariano Muntaner (Jeremías Estofan), Tobías Aguilar (Emilio Alú) y Marcelo Augusto Petray Arnut (Mariano Carranza); Juan Cruz Guzmán (Ignacio Estrada Cossio) y Joaquín Aguilar Rico (Pablo Laitan); Santiago Heredia, Juan María D'antuene y Santiago Aguilar Rico; Santiago Paz Posse y Gonzalo Albornoz; Franco Vanni, Nicolás López González (Matias Frias Silva), Bautista Estofán, y Matías Sauze (Mateo Pasquini); y Simón Pfister.
Entrenador: Isaías Courel.
Los Tantos:
Primer Tiempo: 10' try de Matías Sauze convertido por Simón Pfister (TR), 15' penal de Juan Manuel Molinuevo (H), 21' penal de Juan Manuel Molinuevo (H), 25' penal de Simón Pfister (TR), 32' try de Santiago Paz Posse convertido por Simón Pfister (TR).
Resultado parcial: Tucumán Rugby 17, Huirapuca 6.
Segundo tiempo: 4' penal de Juan Manuel Molinuevo (H), 7' penal de Juan Manuel Molinuevo (H), 14' try de Franco Vanni convertido por Simón Pfister (TR), 19' penal de Simón Pfister (TR), 26' try de Lisandro Lefevbre convertido por Juan Manuel Molinuevo (H), 31' penal de Simón Pfister (TR), y 34' try de Enzo Gutiérrez convertido por Juan Manuel Molinuevo (H).
Amarillas: Jesús Albornoz (H), Tomás Dande (H), Franco Vanni (TR).
Roja 20': Ignacio Estrada Cossio (TR)
Referee: Pedro Pablo López Vildoza.
Asistente 1: David Costilla
Asistente 2: Iñaki Barraguirre
TMO: Alvaro Del Barco.
Cancha: Natación y Gimnasia.