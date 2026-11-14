De la agonía a la gloria: Tucumán Rugby conquistó un bicampeonato histórico en el Regional del NOA

Al borde del abismo. Contra las cuerdas. A una pelota de quedarse sin nada. Tucumán Rugby conoció todas las caras de la adversidad antes de volver a encontrarse con la gloria. Cayó, se levantó y volvió a tambalear. Pero nunca se rindió. Atravesó una montaña rusa que lo llevó desde la incertidumbre de una clasificación agónica hasta la euforia de una consagración inolvidable. Y cuando el último silbatazo desató el festejo de miles de hinchas “verdinegros” que coparon Natación y Gimnasia, aquel sufrimiento encontró su recompensa. El 30-26 sobre Huirapuca no fue solamente una victoria. Fue la coronación de una remontada extraordinaria, la conquista de su quinta estrella regional y la confirmación de un bicampeonato que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del club.