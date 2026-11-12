Su padre dejó una huella imborrable en Huirapuca, pero ellos quieren hacer historia con Tucumán Rugby

Una mudanza puede cambiar muchas cosas. Incluso los colores de una camiseta. Cuando Bautista Estofán tenía seis años, su familia dejó Concepción para instalarse en Yerba Buena. Hasta entonces, el rugby familiar estaba profundamente ligado a Huirapuca, el club donde su padre, Julio, había construido buena parte de su historia deportiva. Sin embargo, aquel traslado abrió un camino diferente para sus hijos. Este sábado, desde las 16, en la cancha de Natación y Gimnasia, Bautista y su hermano Jeremías enfrentarán al equipo de Concepción en la final del Regional del NOA, con la posibilidad de conquistar el bicampeonato con Tucumán Rugby.