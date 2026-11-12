Su padre dejó una huella imborrable en Huirapuca, pero ellos quieren hacer historia con Tucumán Rugby

Resumen para apurados
- Bautista y Jeremías Estofán jugarán este sábado la final del Regional del NOA con Tucumán Rugby ante Huirapuca en Natación y Gimnasia para lograr el bicampeonato.
- Su padre, Julio Estofán, fue campeón con Huirapuca en 1999, pero tras mudarse a Yerba Buena, ambos hermanos se formaron y consagraron en el Verdinegro.
- El choque definirá si Tucumán Rugby retiene la corona regional y consolida su dominio deportivo, o si Huirapuca vuelve a frustrar sus aspiraciones de gloria.
Una mudanza puede cambiar muchas cosas. Incluso los colores de una camiseta. Cuando Bautista Estofán tenía seis años, su familia dejó Concepción para instalarse en Yerba Buena. Hasta entonces, el rugby familiar estaba profundamente ligado a Huirapuca, el club donde su padre, Julio, había construido buena parte de su historia deportiva. Sin embargo, aquel traslado abrió un camino diferente para sus hijos. Este sábado, desde las 16, en la cancha de Natación y Gimnasia, Bautista y su hermano Jeremías enfrentarán al equipo de Concepción en la final del Regional del NOA, con la posibilidad de conquistar el bicampeonato con Tucumán Rugby.
La relación familiar con Huirapuca tiene raíces profundas. Julio integró el plantel que en 1999 conquistó el primer título regional de los “Gauchos”, apenas un año después del regreso del club a Primera. Aquella consagración lo convirtió en parte de una generación histórica. Más de dos décadas después, sus hijos también conocieron la gloria, aunque con otra camiseta: en 2025 fueron campeones con el “Verdinegro”.
El cambio de colores comenzó casi por casualidad. Cuando Bautista llegó a Yerba Buena, encontró en sus compañeros del colegio FASTA Boisdron el camino hacia Tucumán Rugby. Para Jeremías, el menor, la elección fue todavía más sencilla. Su hermano ya había marcado el rumbo. “Como hermano menor, no había otra opción”, explicó entre risas.
Con los años, ambos construyeron su propia identidad deportiva, aunque el vínculo familiar con Huirapuca nunca desapareció. Ahora, la definición pondrá frente a frente el pasado de Julio y el presente de sus hijos. “Estamos disfrutando la semana como se pueda y, obviamente, va a hinchar por nosotros”, aseguró Bautista.
Jeremías también recordó cómo fueron cambiando las lealtades deportivas dentro de su casa. “Creo que a mi papá le tocó hinchar por nosotros cuando empezamos a jugar”, señaló.
Así, quien celebró el primer título regional de Huirapuca tendrá motivos para desear una victoria del equipo que intentará impedirle otra consagración.
El destino
La final también representa una experiencia especial para los hermanos. Bautista llegó a Primera en 2021, mientras que Jeremías lo hizo en 2024. Durante esos tres años, el menor siguió desde afuera los partidos importantes de su hermano, imaginando que algún día podría acompañarlo.
“Uno, de chico, sueña con jugar estas instancias en Primera. Primero me tocó verlo desde afuera y ahora, por suerte, nos toca lo más lindo, que es jugar juntos”, expresó Jeremías.
El año pasado pudieron celebrar su primer título regional como compañeros, una conquista que terminó con una década sin coronaciones de Tucumán Rugby en el certamen.
Bautista, sin embargo, ya conocía el sabor amargo de una definición frente a Huirapuca. En 2022 integró el plantel que perdió 19-18 ante los “Gauchos”. Jeremías, todavía en juveniles, siguió aquel encuentro desde afuera y conserva una enseñanza sobre esos enfrentamientos. “Huirapuca siempre es un rival que en estas instancias se fortalece mucho más”, advirtió.
Oportunidad
Los Estofán llegan a esta definición después de una clasificación agónica frente a Lawn Tennis, al que Tucumán Rugby derrotó 27-25. Fue el desenlace de un partido exigente para un plantel que atravesó momentos de incertidumbre durante la temporada y llegó a ver comprometidas sus posibilidades de clasificación. “Estábamos convencidos de lo que teníamos que hacer. Nunca dejamos de confiar y sabíamos que peleándola hasta el final íbamos a tener posibilidades”, sostuvo Bautista.
La final también tendrá un antecedente reciente: Huirapuca eliminó al “Verdinegro” en las semifinales del Anual tucumano. Sin embargo, los hermanos prefieren no hablar de revancha.
“Vamos los dos equipos con mucha hambre de un nuevo título y va a ser una final única”, anticipó Jeremías.
La posibilidad de conquistar dos Regionales consecutivos representa un desafío especial para una generación que devolvió a Tucumán Rugby a los primeros planos. Bautista, no obstante, prefiere concentrarse en el trabajo previo. “Confiamos mucho en nosotros y en nuestro proceso. Vamos a preparar el partido de la mejor manera para que la moneda caiga de nuestro lado”, aseguró.
Este sábado, los Estofán intentarán escribir otro capítulo de una historia atravesada por el rugby y las decisiones familiares. Julio ya sabe lo que significa levantar el trofeo con Huirapuca. Ahora serán sus hijos quienes buscarán repetir aquella alegría, aunque para conseguirlo deban frustrar los sueños del club que alguna vez defendió su padre.