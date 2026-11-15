“Ojalá la visita haya dejado algo más que fotos de multitudes y recuerdos emocionantes”

Un sacerdote, una doctora en Filosofía, un consultor en gestión humana y un hombre de las artes y de la ciencia reflexionaron sobre lo que significó la visita del papa León XIV a Uruguay, la Argentina y Perú. Desde lugares distintos, los cuatro miran hacia lo que viene a partir de ahora.
“La visita del papa León XIV a suelo latinoamericano era algo soñado, y fue intensamente vivido. En cada país se vivió una alegría intensa y una honda emoción. Se nota una figura cercana, sencilla, de mirada profunda y palabras sabias”, dijo el padre José “Pepe” Abuin.
El experto en liderazgo y docente en la Universidad Austral Julio Bresso, que vive cerca de donde se celebró una misa, contó que por su calle pasó gente de todas las edades, cantando y rezando. “No vi más banderas que la argentina, la del Vaticano y las de las congregaciones. Nadie preguntaba quién era quién. Cantábamos juntos y nada pasaba”, destacó.
La doctora en Filosofía Cristina Bosso describió una imagen parecida: una multitud de todas las edades y clases sociales que quería ver al Papa, bajo los colores celeste, blanco y amarillo que borraban distinciones partidarias. Según dijo, por una vez los argentinos parecieron haberse puesto de acuerdo. “La intensidad afectiva que generó esta visita muestra la necesidad de dar un sentido a nuestra precaria existencia, de hallar un horizonte compartido en medio de las preocupaciones cotidianas y del individualismo”, señaló.
“No soy una persona de fe, y sin embargo la visita de León XIV, por momentos, me conmovió. Comprobé una vez más el extraordinario poder que tienen las religiones -en particular, la tradición católica- para reunir a millones de personas alrededor de una esperanza compartida, una necesidad de comunidad, de pertenencia y, quizá, de encontrar una voz serena en tiempos de gritos desaforados”, reflexionó el escritor y divulgador científico Alberto Rojo.
Bresso llegó con el corazón aún lleno del Papa anterior, y miró con curiosidad al nuevo Pontífice: norteamericano, agustino, con años en el Perú profundo. Lo vio sereno, con una sonrisa casi de Gioconda. “Los líderes que de verdad transforman, no señalan culpables, nos devuelven una pregunta. León XIV no necesitó gritar ni arengar. Habló con mesura, con frases breves y directas, sin pelearse con nadie”, remarcó. Ese estilo, según dijo, no es el que suelen aplaudir los latinos, que a veces confunden liderazgo con vehemencia. “Un líder no está para encender a la tribuna, sino para transmitir algo y ayudar al cambio. Y esa mesura deja lugar para que cada uno se mire”, dijo.
Bosso destacó la sonrisa dulce y los modales amables del Papa, y subrayó que detrás hay una posición contundente. “Habla en nombre de los que no tienen voz, de los indefensos, de los más vulnerables. No habla solo de fe, sino de las pasiones humanas, del dolor y de la esperanza”, dijo. Según la filósofa, su figura condensa valores en los que pueden reconocerse quienes tienen creencias diferentes, y pide oportunidades para los jóvenes, respeto por los que opinan distinto y más educación, universidad e investigación. “¡Qué fuerte que resulte necesario decir aquello que debería ser obvio!: que la vida humana es lo más importante, que la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, exclamó.
“León XIV me transmite una impresión de bondad genuina, una actitud que inspira confianza. Su mensaje no se quedó en generalidades. Habló de solidaridad, de dignidad humana, de justicia social y de la responsabilidad que tenemos hacia los más vulnerables”, aseguró Rojo. Según él, el Papa recordó al obispo Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura, en su afirmación de que la economía debe servir a la persona, y no al revés. “Tuve la impresión de que su recorrido por la Argentina fue, de alguna manera, la realización simbólica de aquel viaje que Francisco nunca pudo o nunca quiso hacer”, opinó.
Abuin destacó los gestos del Papa. “Se detuvo frente a los jubilados, frentea las personas con discapacidad, frente a los presos, frente a los que nunca entran en la foto. Vino a repararnos; no a darle la razón a unos o a otros. Vino a recordarnos que el de enfrente no es un enemigo, sino alguien que también se cayó y quiere levantarse”, afirmó.
Bresso confrontó lo que observó de manera generalizada con su propia vivencia. “Escuché ‘esto lo dijo por tal funcionario, esto por tal dirigente, a ver cómo le habrá caído a aquel’. Un líder nos habla con delicadeza y nosotros, en lugar de recibir el mensaje, lo reenviamos. Ponemos el problema afuera. Yo intenté hacer lo contrario. Me preguntaba qué me estaba diciendo a mí. Cuando habló de no ser agresivos, pensé que no lo soy, aunque probablemente tenga mis dosis; cuando habló de solidaridad, pensé que soy solidario, aunque podría serlo más; cuando habló de acompañar a los que sufren en soledad o en la enfermedad, me pregunté si lo hago”, remarcó.
Rojo volvió sobre las palabras del Papa. “Lo que más me interesa es el llamado a la unión, al diálogo y a la convivencia entre quienes piensan diferente. Ese mensaje produce una notable disonancia con el clima político y cultural que vivimos. Contrasta con la idea de ‘batalla cultural’, que tiene mucho de batalla y nada de cultural. La cultura se construye mediante el intercambio, la curiosidad, la discusión y la posibilidad de aprender del otro”, expresó Rojo. Y marcó el límite de ese enfoque: “La lógica de la batalla nos obliga a elegir entre tener razón y no tenerla, como si la verdad fuera una propiedad exclusiva de un bando. Pero podemos tener razón en algunas cosas y estar equivocados en otras, y estar abiertos a cambiar. Una verdad no se convierte en mentira porque la diga nuestro adversario, ni una mentira se convierte en verdad porque la diga un amigo”. Reconocerlo, agregó, no significa renunciar a las convicciones, sino aceptar que se puede aprender de quien piensa diferente: “La convivencia no exige unanimidad; consiste precisamente en aprender a vivir con nuestras diferencias sin convertirlas en enemistades”.
Bresso percibió algo más, ligado al predecesor del Papa. “Sentí que quizás lo mejor y lo más doloroso que hizo Francisco por nosotros fue no venir. Que otro pudiera decir lo que él no hubiera podido decir sin generar escándalo. Si fue así, puso la otra mejilla: un gesto profundamente evangélico, al que no estamos acostumbrados; y menos entre quienes tienen poder”, afirmó. Y insistió con que el mensaje debe ser tomado para cada uno. “La pregunta que me queda no es qué les dijo el Papa a los que mandan, sino qué le dijo a mi alma. Y cómo, de aquí en adelante, eso se notará en lo que hago”, dijo.
“Quizá lo que moviliza de la visita del Papa sea la posibilidad de pensar en que, a pesar de las diferencias, podamos construir un objetivo común. En una época de horizontes fragmentados, esa propuesta constituye un auténtico desafío”, remarcó Bosso. Y expuso la duda de fondo. “La pregunta que deja la visita del Papa es si podremos construir una comunidad con reglas más justas para todos, si la convocatoria simbólica puede traducirse en una experiencia concreta, en un trabajo cotidiano para mejorar nuestra vida y nuestros vínculos”, añadió.
Abuin también reflexionó sobre lo que viene: “Ahora nos toca a nosotros seguir iluminando con la llama que nos trajo. Es un aire fresco del Espíritu para las Iglesias que caminan por este continente”.
Rojo teme que se pierda lo que quedó. “Me gustaría pensar que algo de ese espíritu permanecerá después de la visita. Pero me preocupa que el entusiasmo colectivo se desvanezca en pocos días, como se va el bronceado cuando volvemos de vacaciones”, dijo. Y cerró con un deseo: “Ojalá la visita haya dejado algo más que fotografías de multitudes y recuerdos emocionantes. Porque, creyentes o no, necesitamos recuperar la idea de que podemos pertenecer a una misma comunidad sin estar obligados a pensar lo mismo. Y que el otro, aun cuando esté profundamente equivocado a nuestros ojos, no tiene por qué convertirse en nuestro enemigo”.