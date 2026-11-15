“Ojalá la visita haya dejado algo más que fotos de multitudes y recuerdos emocionantes”

Rojo volvió sobre las palabras del Papa. “Lo que más me interesa es el llamado a la unión, al diálogo y a la convivencia entre quienes piensan diferente. Ese mensaje produce una notable disonancia con el clima político y cultural que vivimos. Contrasta con la idea de ‘batalla cultural’, que tiene mucho de batalla y nada de cultural. La cultura se construye mediante el intercambio, la curiosidad, la discusión y la posibilidad de aprender del otro”, expresó Rojo. Y marcó el límite de ese enfoque: “La lógica de la batalla nos obliga a elegir entre tener razón y no tenerla, como si la verdad fuera una propiedad exclusiva de un bando. Pero podemos tener razón en algunas cosas y estar equivocados en otras, y estar abiertos a cambiar. Una verdad no se convierte en mentira porque la diga nuestro adversario, ni una mentira se convierte en verdad porque la diga un amigo”. Reconocerlo, agregó, no significa renunciar a las convicciones, sino aceptar que se puede aprender de quien piensa diferente: “La convivencia no exige unanimidad; consiste precisamente en aprender a vivir con nuestras diferencias sin convertirlas en enemistades”.