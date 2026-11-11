Entran en su última etapa los trabajos de renovación de la red cloacal en avenida Roca al 800

Sociedad Aguas del Tucumán avanza en la etapa final de la obra de renovación de la red cloacal sobre avenida Roca al 800, cuyos trabajos comenzaron en mayo. Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de 108 m³ de hormigón de alta resistencia. Cabe destacar que esta intervención permitió reemplazar cañerías que presentaban un avanzado estado de deterioro debido a su antigüedad, contribuyendo a mejorar el funcionamiento del sistema cloacal en la zona.