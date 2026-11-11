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Entran en su última etapa los trabajos de renovación de la red cloacal en avenida Roca al 800

Sociedad Aguas del Tucumán lleva adelante la renovación de infraestructura cloacal con más de 60 años de antigüedad.

Entran en su última etapa los trabajos de renovación de la red cloacal en avenida Roca al 800
Entran en su última etapa los trabajos de renovación de la red cloacal en avenida Roca al 800
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Sociedad Aguas del Tucumán ingresó en la etapa final de renovación de la red cloacal en avenida Roca al 800 para reemplazar cañerías deterioradas con más de 60 años de antigüedad.
  • Iniciada en mayo, la obra incluyó excavaciones de hasta 7 metros de profundidad, reemplazo de ductos de agua potable e instalación de cañerías de PVC y conexiones domiciliarias.
  • Con una inversión de $604 millones, los trabajos de pavimentación culminarán una modernización clave para optimizar el servicio sanitario y facilitar el mantenimiento futuro.
Resumen generado con IA

Sociedad Aguas del Tucumán avanza en la etapa final de la obra de renovación de la red cloacal sobre avenida Roca al 800, cuyos trabajos comenzaron en mayo. Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de 108 m³ de hormigón de alta resistencia. Cabe destacar que esta intervención permitió reemplazar cañerías que presentaban un avanzado estado de deterioro debido a su antigüedad, contribuyendo a mejorar el funcionamiento del sistema cloacal en la zona.

La intervención contempló el reemplazo de 60 metros de cañería cloacal de material vítreo, de 305 milímetros de diámetro y aproximadamente 60 años de antigüedad, por una nueva tubería de PVC de 315 milímetros, que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la red.

Además, con el objetivo de optimizar el sistema y facilitar las futuras tareas de mantenimiento, se instalaron 220 metros adicionales de cañerías subsidiarias de PVC de 160 milímetros de diámetro, distribuidas a ambos lados de la avenida, para realizar las conexiones domiciliarias.

Una obra de gran complejidad técnica

Los trabajos representaron un importante desafío debido a la magnitud de la excavación, que alcanzó los 7 metros de profundidad y un ancho máximo de 8 metros, con un movimiento de aproximadamente 3.000 metros cúbicos de suelo.

Durante la ejecución también fue necesario intervenir en sectores con numerosas interferencias de instalaciones eléctricas, desagües pluviales y redes de datos.

Asimismo, se realizó el desplazamiento provisorio de cañerías principales de agua potable. Esta intervención permitió aprovechar la oportunidad para renovar dichas instalaciones, reemplazando las antiguas tuberías de hierro fundido por nuevas cañerías de PVC.

Actualmente, la obra se encuentra en su etapa final, con la ejecución de tareas de pavimentación y recuperación de la calzada. Con una inversión total de $604.000.000, esta intervención representa un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la zona, mediante la modernización de las redes existentes y la optimización del servicio cloacal.

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