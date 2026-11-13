La avenida Roca al 800 seguirá cortada 20 días más tras una obra cloacal que demandó más de cinco meses
Resumen para apurados
- La SAT informó que la avenida Roca al 800, en Tucumán, seguirá cortada 20 días más para permitir el fraguado del pavimento tras reparar un colector cloacal.
- La obra inició hace cinco meses tras un hundimiento de calzada, lo que exigió renovar 100 metros de cañerías a 14 metros de profundidad y conexiones domiciliarias.
- La reapertura normalizará un corredor clave para el transporte pesado, mientras la SAT proyecta nuevas obras y pozos para asegurar el servicio durante el verano.
La circulación por avenida Roca al 800, entre Ayacucho y Jujuy, deberá esperar aproximadamente 20 días más para normalizarse. Aunque la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) concluyó la reconstrucción de la calzada, todavía es necesario esperar el fraguado del hormigón antes de habilitar el tránsito.
El titular de la empresa, Marcelo Caponio, explicó que la intervención comenzó hace aproximadamente cinco meses, luego de que se produjera un hundimiento del pavimento en esa arteria, por donde circula una importante cantidad de vehículos, incluidos camiones de gran porte. Al realizar la apertura para identificar el problema, los operarios detectaron la rotura de un colector cloacal y resolvieron reemplazarlo en toda su extensión.
"Cuando hicimos la apertura se tomó la decisión de renovar la totalidad del colector, estos 100 metros", detalló Caponio durante una entrevista con la prensa.
La complejidad de la obra estuvo marcada por la profundidad a la que se encontraba la infraestructura: el colector estaba ubicado a unos 14 metros bajo tierra. Esto obligó a abrir gran parte de la calzada y adoptar medidas especiales de seguridad para realizar los trabajos.
Sin embargo, la intervención no se limitó al sistema cloacal. Según explicó el funcionario, aprovecharon la apertura de la calle para renovar también 100 metros de cañerías de agua y construir nuevas conexiones domiciliarias. El objetivo fue resolver otros inconvenientes que se habían registrado en la zona, entre ellos los problemas de provisión de agua que afectaban a algunos vecinos.
Cuándo se habilitará el tránsito en avenida Roca
Caponio confirmó que la reconstrucción de la calzada ya está finalizada, pero aclaró que todavía deben cumplirse los tiempos técnicos para que el hormigón alcance la resistencia necesaria. "Quedan 20 días de fraguado y, cuando finalice, se va a poder habilitar al tránsito", precisó.
El titular de la SAT también respondió a los cuestionamientos por el tiempo que demandaron los trabajos. Sostuvo que no hubo demoras ajenas a lo previsto y atribuyó la extensión del operativo a la complejidad de la intervención, las condiciones de seguridad que exigía trabajar a esa profundidad y las dificultades provocadas por las inclemencias del tiempo.
Otros trabajos de la SAT en la capital
Caponio también se refirió a las intervenciones que la empresa lleva adelante en distintos sectores de San Miguel de Tucumán. Mencionó los trabajos en Villa Luján, barrio Diza y Villa Amalia, donde todavía persisten algunos desbordes cloacales que buscan resolver mediante intervenciones puntuales en las redes y conexiones domiciliarias.
En ese marco, anunció que la empresa volverá a Villa Luján para completar las reparaciones identificadas y señaló que actualmente realizan operativos denominados "Ciudad Seca" en barrio Obispo Piedrabuena, con el propósito de detectar problemas y planificar nuevas intervenciones.
Por otra parte, informó que las reparaciones en la esquina de 25 de Mayo y Mendoza también estaban concluidas y que esperaban completar el fraguado del cemento para levantar el corte de tránsito.
Finalmente, al ser consultado por la preparación ante un verano con lluvias intensas, Caponio indicó que la empresa trabaja en la recuperación de los principales acueductos y en la incorporación de nuevos pozos de agua.
También advirtió sobre los robos de cables y elementos electrónicos en instalaciones de la SAT, una situación que, según dijo, afecta el funcionamiento de los pozos y genera perjuicios en el servicio.