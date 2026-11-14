“Siniestros”: la madre de Wanda Nara lanzó duras acusaciones contra Mauro Icardi y la "China" Suárez

Resumen para apurados
- Nora Colosimo acusó a Mauro Icardi y a la China Suárez de presionar a su nieta Francesca en Nordelta tras denunciar agresiones, durante una entrevista en televisión.
- La controversia surgió el viernes pasado cuando la menor pidió auxilio a Wanda Nara y denunció maltratos de su padre, desatando cruces y discusiones entre los involucrados.
- Colosimo solicitó la intervención urgente de la Justicia para resguardar a sus nietas, en un conflicto mediático y legal que continúa escalando entre las partes.
La polémica que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez sumó una nueva voz al conflicto. Esta vez fue Nora Colosimo, madre de la conductora de MasterChef Celebrity, quien salió públicamente en defensa de su hija y expresó su indignación por el episodio ocurrido el viernes pasado en Nordelta.
El escándalo se desató luego de que Francesca, la hija mayor de Wanda y Mauro, le pidiera a su madre que fuera a buscarla a la propiedad del futbolista. El conflicto incluyó un fuerte enfrentamiento entre Icardi y Martín Migueles, además de un tenso cruce entre Wanda y la actriz.
Consultada sobre lo sucedido durante su participación como panelista en LAM (América), Colosimo aseguró que el episodio no la tomó por sorpresa y apuntó directamente contra el futbolista y su pareja.
"Nada me sorprende porque son dos siniestros. Se sabía que esto podía pasar", disparó. Luego, cuestionó la relación entre ambos y consideró que la actriz tiene responsabilidad en la situación: "Ellos se potencian. Él podría ser de otra manera si tuviera una pareja normal, una buena compañera, que le dijera que no es por ahí. Pero ella es cómplice y se metió con mi nieta", afirmó.
La acusación de Nora Colosimo contra la "China"
Uno de los señalamientos más fuertes de la madre de Wanda estuvo relacionado con la intervención de Eugenia Suárez durante la declaración de la menor ante los profesionales que participaron del procedimiento. Según relató, la actriz habría intentado indicarle a Francesca qué debía responder cuando le preguntaran por qué quería irse de la casa de su padre.
"La señora Suárez, que es mamá de tres niños, le dijo (a Francesca): ‘Tu papá es bueno y nunca te pegó, tenés que decir que no te pegó’", sostuvo Colosimo. Además, aseguró que, después de esa conversación, Icardi se comunicó con la psicóloga del Ministerio Público Tutelar. "Ahí llaman a Mattera y le hacen decir eso a la nena", relató.
En ese contexto, Nora calificó lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad y cuestionó la manera en que, según su versión, se habría condicionado a la menor. "Es grave y vergonzosa la manera en que hacen mentir a la nena. No había testigos, eran el padre y la nena", remarcó.
La denuncia se originó después de que Francesca, de 11 años, señalara a su padre por haberla agarrado de los pelos. De acuerdo con el relato de su abuela, durante el episodio la niña envió "una cantidad inmensa de mensajes de texto" en los que describía lo que estaba sucediendo y pedía auxilio.
El enojo de la abuela y el pedido urgente a la Justicia
Durante la entrevista, Colosimo también hizo referencia al vínculo que mantiene con sus nietos y manifestó su profundo malestar por la situación que atraviesa la familia. "El papá (Mauro Icardi) sabe qué abuela soy yo. No soy una abuela que cae en las fiestas o cuando puede, mi prioridad son mis hijas y mis nietos, todos lo saben. Estoy muy enojada, indignada y avergonzada", expresó.
La madre de Wanda también lanzó críticas contra el delantero al referirse a su presente profesional: "Ya veo por qué a él le va tan mal en la vida. Desde que se divorció de Wanda no trabaja y no tiene club, un desastre", afirmó.
Por otra parte, cuestionó que la atención pública se haya concentrado en el enfrentamiento entre su hija y Suárez, especialmente después de que se difundiera el video de la discusión. Para Colosimo, esa repercusión está dejando en segundo plano el testimonio de Francesca.
"Es pésimo y vergonzoso lo que está pasando ahora. Están desviando la atención con que Wanda insultó a la China. Y, Wanda hizo lo que más de una mamá hubiera hecho", sostuvo.
Finalmente, Nora expresó su preocupación por lo ocurrido en Nordelta y pidió que las autoridades judiciales mantengan especial atención sobre sus dos nietas, Francesca e Isabella. "Hago un pedido como abuela. Le pido a la Justicia que no saque los ojos de mis dos nietas. Se los pido por favor", concluyó.