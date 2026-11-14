“Siniestros”: la madre de Wanda Nara lanzó duras acusaciones contra Mauro Icardi y la "China" Suárez

"Nada me sorprende porque son dos siniestros. Se sabía que esto podía pasar", disparó. Luego, cuestionó la relación entre ambos y consideró que la actriz tiene responsabilidad en la situación: "Ellos se potencian. Él podría ser de otra manera si tuviera una pareja normal, una buena compañera, que le dijera que no es por ahí. Pero ella es cómplice y se metió con mi nieta", afirmó.