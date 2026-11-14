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¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas? Día, horario y rival del próximo partido por el Nations Championship

Después de vencer por 19-14 a Italia en Génova, el seleccionado argentino cerrará la fase de grupos del torneo frente a Francia, uno de los equipos más fuertes del mundo. El encuentro se disputará en el Stade de France, en las afueras de París.

Rodrigo Isgró, de Los Pumas.
Rodrigo Isgró, de Los Pumas.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas visitarán a Francia el sábado 21 de noviembre en el Stade de France para cerrar la fase de grupos del Nations Championship.
  • El equipo de Contepomi viene de vencer 19-14 a Italia en Génova, mientras que Francia superó a Sudáfrica y lidera la Conferencia Norte.
  • Argentina buscará un triunfo clave ante una potencia mundial antes de viajar a Londres para disputar los cruces definitorios del certamen.
Resumen generado con IA

Luego de conseguir una trabajada victoria por 19-14 frente a Italia, Los Pumas ya tienen la mirada puesta en su próximo desafío. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi volverá a jugar el sábado 21 de noviembre, desde las 17.10 (hora argentina), cuando visite a Francia en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, en las afueras de París.

El encuentro marcará el cierre de la ventana internacional de noviembre y de la fase de grupos del Nations Championship, antes de los cruces finales por posiciones que se disputarán en Londres.

Argentina llega al compromiso después de una victoria ajustada en Génova, donde debió resistir los últimos minutos con dos jugadores menos. El equipo acumula dos triunfos, un empate y cinco derrotas en el año, y ocupa el tercer puesto de la Conferencia Sur.

Uno de los principales objetivos de Contepomi será corregir los problemas de indisciplina que quedaron expuestos frente a Italia, partido en el que Los Pumas cometieron 16 penales y recibieron tres tarjetas amarillas. Además, el entrenador espera recuperar a Julián Montoya, quien se perdió el encuentro en Génova por un golpe en la cabeza sufrido ante Irlanda.

Francia, un rival exigente para Los Pumas

El seleccionado francés llega en un gran momento. Después de consagrarse campeón del Seis Naciones, acumula ocho victorias y dos derrotas en el año. Además, viene de superar por 21-19 a Sudáfrica, vigente bicampeón mundial, y lidera la Conferencia Norte.

El historial favorece ampliamente a los europeos, que ganaron 40 de los 56 enfrentamientos disputados. Argentina consiguió 15 victorias y se registró un empate.

Sin embargo, el Stade de France guarda recuerdos especiales para Los Pumas. Allí consiguieron dos triunfos históricos durante el Mundial de 2007: el 17-12 del partido inaugural y el 34-10 que les permitió quedarse con el tercer puesto. También vencieron a Francia por 18-13 en 2014.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se produjo en noviembre de 2024, cuando Francia se impuso por 37-23.

Ahora, Los Pumas buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria de peso frente a uno de los principales candidatos del certamen, antes de afrontar la jornada de definiciones en Londres.

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