¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas? Día, horario y rival del próximo partido por el Nations Championship

Luego de conseguir una trabajada victoria por 19-14 frente a Italia, Los Pumas ya tienen la mirada puesta en su próximo desafío. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi volverá a jugar el sábado 21 de noviembre, desde las 17.10 (hora argentina), cuando visite a Francia en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, en las afueras de París.