Los Pumas estrenaron ante Italia una camiseta especial en homenaje a los campeones del Mundial de 1986
El seleccionado argentino de rugby sorprendió con una indumentaria inédita durante el partido en Génova. Por primera vez, reemplazó sus tradicionales franjas horizontales por rayas verticales celestes y blancas para recordar la consagración de México 1986.
Resumen para apurados
- Los Pumas estrenaron en Génova ante Italia una camiseta especial con rayas verticales para homenajear a la Selección campeona del Mundial de fútbol México 1986.
- El diseño 'Gala home' reemplazó por primera vez las tradicionales franjas horizontales del rugby, en el marco del triunfo 19-14 por la quinta fecha del Nations Championship.
- La iniciativa sienta un hito estético que une dos pasiones nacionales y refuerza el legado de una gesta deportiva histórica que continúa inspirando a nuevas generaciones.
Los Pumas protagonizaron un momento especial durante el encuentro frente a Italia, por la quinta fecha del Nations Championship. Más allá de la victoria por 19-14, el seleccionado argentino llamó la atención por el estreno de una camiseta en homenaje a la Selección de fútbol campeona del Mundial de México 1986, cuando se cumplen 40 años de aquella histórica consagración.
La indumentaria, denominada oficialmente "Gala home", representa un cambio inédito en la estética del seleccionado de rugby. Por primera vez, Los Pumas dejaron de lado sus tradicionales franjas horizontales celestes y blancas para adoptar las rayas verticales que identifican a la Selección argentina de fútbol.
El diseño forma parte de una colección especial desarrollada bajo el concepto "Celeste cielo. Blanco historia", con la intención de rendir homenaje a los protagonistas de aquella conquista y mantener vivo el recuerdo de uno de los acontecimientos más importantes del deporte argentino.
El estreno se produjo en el estadio Luigi Ferraris de Génova, donde los jugadores argentinos, encabezados por el capitán Pablo Matera, lucieron la nueva camiseta durante la entonación del himno nacional.
De esta manera, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi combinó el presente del rugby argentino con uno de los capítulos más gloriosos de su historia deportiva. Una camiseta que, más allá de su diseño, buscó representar el orgullo y la memoria de una generación que marcó para siempre al deporte nacional.