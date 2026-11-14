Los Pumas estrenaron ante Italia una camiseta especial en homenaje a los campeones del Mundial de 1986

Los Pumas protagonizaron un momento especial durante el encuentro frente a Italia, por la quinta fecha del Nations Championship. Más allá de la victoria por 19-14, el seleccionado argentino llamó la atención por el estreno de una camiseta en homenaje a la Selección de fútbol campeona del Mundial de México 1986, cuando se cumplen 40 años de aquella histórica consagración.