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Video: el tucumano Mateo Carreras marcó un try clave en la victoria de Los Pumas ante Italia

El wing apoyó la tercera conquista del seleccionado argentino en el triunfo por 19-14, en Génova, por la quinta fecha del Nations Championship.

Mateo Carreras mantiene su racha positiva en Los Pumas: frente a Irlanda apoyó dos tries y hoy marcó uno contra Italia.
Mateo Carreras mantiene su racha positiva en Los Pumas: frente a Irlanda apoyó dos tries y hoy marcó uno contra Italia. Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

El tucumano Mateo Carreras volvió a dejar su huella con la camiseta de Los Pumas. El wing fue protagonista de la ajustada victoria por 19-14 frente a Italia, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, al marcar uno de los tres tries del equipo dirigido por Felipe Contepomi.

La conquista llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Argentina buscaba ampliar la diferencia en el marcador. Tras un lineout, Los Pumas desplegaron una jugada a toda velocidad que encontró a Carreras. El tucumano recibió la pelota, aprovechó los espacios que dejó la defensa italiana y se lanzó hacia el ingoal.

La posterior conversión de Albornoz estableció el 19-7 y parecía encaminar el triunfo argentino. Sin embargo, las tarjetas amarillas a Joel Sclavi y Efraín Elías complicaron el panorama y permitieron que Italia descontara mediante un try penal.

Finalmente, Los Pumas resistieron con dos jugadores menos y consiguieron sostener la ventaja para quedarse con una victoria trabajada en territorio italiano.

Mirá el try de Mateo Carreras frente a Italia

Temas Los PumasItaliaFelipe ContepomiESPNArgentinaMateo CarrerasNations ChampionshipGénova
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