Video: el tucumano Mateo Carreras marcó un try clave en la victoria de Los Pumas ante Italia

El tucumano Mateo Carreras volvió a dejar su huella con la camiseta de Los Pumas. El wing fue protagonista de la ajustada victoria por 19-14 frente a Italia, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, al marcar uno de los tres tries del equipo dirigido por Felipe Contepomi.
La conquista llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Argentina buscaba ampliar la diferencia en el marcador. Tras un lineout, Los Pumas desplegaron una jugada a toda velocidad que encontró a Carreras. El tucumano recibió la pelota, aprovechó los espacios que dejó la defensa italiana y se lanzó hacia el ingoal.
La posterior conversión de Albornoz estableció el 19-7 y parecía encaminar el triunfo argentino. Sin embargo, las tarjetas amarillas a Joel Sclavi y Efraín Elías complicaron el panorama y permitieron que Italia descontara mediante un try penal.
Finalmente, Los Pumas resistieron con dos jugadores menos y consiguieron sostener la ventaja para quedarse con una victoria trabajada en territorio italiano.
Mirá el try de Mateo Carreras frente a Italia
ðð»ð¦ð· Â¡SE JUNTARON DOS QUE JUEGAN POCO! Luego de un line, Chocobares combinÃ³ con Mateo Carreras y el PistÃ³n tucumano firmÃ³ su try para #LosPumas. â MirÃ¡ el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney+. https://t.co/RBUhLmj73E— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2026