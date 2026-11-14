Los Pumas vencieron a Italia en un partido marcado por la indisciplina y el sufrimiento
El seleccionado argentino se impuso por 19-14 en Génova, por la quinta fecha del Nations Championship. Los dirigidos por Felipe Contepomi llegaron a tener una ventaja de 12 puntos, pero las infracciones y dos tarjetas amarillas en el complemento los obligaron a defender la victoria hasta la última pelota.
Resumen para apurados
- Los Pumas vencieron 19-14 a Italia en Génova por el Nations Championship, en un ajustado partido marcado por la indisciplina argentina y la resistencia defensiva.
- Tras remontar con tries de Bernasconi, Isgró y Carreras, el equipo de Contepomi sufrió tres tarjetas amarillas y 16 penales, debiendo defender la ventaja con dos hombres menos.
- Aunque la victoria alivia al seleccionado, el alto nivel de infracciones enciende alarmas de cara al próximo cruce ante Francia, un rival que castiga severamente los errores.
Los Pumas ganaron, pero estuvieron demasiado cerca de perder un partido que parecían tener bajo control. El 19-14 frente a Italia, en Génova, dejó una victoria tan valiosa por el resultado como preocupante por las formas. Porque el equipo de Felipe Contepomi encontró durante algunos pasajes las herramientas para imponer su juego, pero también volvió a tropezar con sus propias equivocaciones. Las 16 infracciones y las tres tarjetas amarillas terminaron convirtiendo un encuentro que parecía encaminado en una batalla por la supervivencia. Esta vez, a diferencia de otras oportunidades, la resistencia alcanzó para sostener el triunfo.
El comienzo estuvo lejos de lo imaginado. Italia salió decidida a imponer condiciones y apenas necesitó cuatro minutos para encontrar el ingoal argentino. Leonardo Marin detectó el espacio y habilitó a Monty Ioane, que apoyó la primera conquista. Tommaso Allan completó la conversión y estableció el 7-0. Los Pumas intentaron responder mediante la posesión, pero cada avance parecía encontrarse con una interrupción. Las infracciones se acumularon y Manuel Zuliani se convirtió en una amenaza constante sobre las pelotas disputadas en el ruck.
La amarilla a Tomás Albornoz, a los 28 minutos, profundizó las dificultades. Sin su apertura, Argentina perdió claridad para organizar los ataques y debió concentrarse en resistir. Sin embargo, cuando parecía que Italia se marcharía al descanso con ventaja, apareció una de las principales fortalezas argentinas. Tras un lineout, el maul avanzó y Bautista Bernasconi encontró el espacio para apoyar. La conversión de Albornoz estableció el 7-7 con el que terminó la primera etapa.
El complemento ofreció, durante algunos minutos, una versión más convincente de Los Pumas. Primero, el árbitro anuló un try de Mateo Carreras por un knock-on previo de Simón Benítez Cruz. Después, Rodrigo Isgró consiguió quebrar la resistencia italiana con una conquista sobre la punta derecha. Argentina empezaba a encontrar profundidad y, aprovechando la superioridad numérica por la amonestación de Enoch Opoku-Gyamfi, volvió a golpear. Otro lineout terminó con Mateo Carreras en el ingoal y Albornoz convirtió para establecer el 19-7.
Parecía el momento de administrar la diferencia. Sin embargo, Los Pumas hicieron exactamente lo contrario.
La amarilla a Joel Sclavi, a los 21 minutos, abrió una nueva etapa de incertidumbre. Apenas tres minutos después, Nika Amashukeli sancionó un try penal para Italia y también amonestó a Efraín Elías. En cuestión de instantes, Argentina pasó de dominar por 12 puntos a defender una ventaja de apenas cinco, con dos jugadores menos.
Allí apareció una virtud que no alcanzó para disimular los defectos, pero sí para evitar que se transformaran en una derrota. Los Pumas se reorganizaron, defendieron cada metro y encontraron en el sacrificio colectivo una respuesta ante sus propias equivocaciones. Pablo Matera eligió destacar justamente esa reacción. “Hoy elijo rescatar el haber jugado los últimos minutos con dos menos y seguir confiando en que lo íbamos a ganar”, señaló el capitán.
El desenlace terminó siendo tan insólito como angustiante. Italia dispuso de un penal en tiempo de descuento, pero Paolo Garbisi buscó el touch y envió directamente la pelota por el ingoal argentino. Fue el último error de un encuentro atravesado por las imprecisiones.
Los Pumas celebraron una victoria que les permite mirar hacia adelante, aunque con una advertencia imposible de ignorar. Frente a Francia, su próximo rival, conceder 16 penales difícilmente resulte gratuito. En Génova, Argentina demostró que sabe sufrir. Ahora deberá demostrar que también puede evitar provocarse ese sufrimiento.