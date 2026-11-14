Los Pumas vencieron a Italia en un partido marcado por la indisciplina y el sufrimiento

Los Pumas ganaron, pero estuvieron demasiado cerca de perder un partido que parecían tener bajo control. El 19-14 frente a Italia, en Génova, dejó una victoria tan valiosa por el resultado como preocupante por las formas. Porque el equipo de Felipe Contepomi encontró durante algunos pasajes las herramientas para imponer su juego, pero también volvió a tropezar con sus propias equivocaciones. Las 16 infracciones y las tres tarjetas amarillas terminaron convirtiendo un encuentro que parecía encaminado en una batalla por la supervivencia. Esta vez, a diferencia de otras oportunidades, la resistencia alcanzó para sostener el triunfo.