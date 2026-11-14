Elena Roger repasa las canciones que la marcaron

- Este concierto fue a pedido, se realizó porque unos productores españoles me quisieron llevar y me pidieron un concierto íntimo de piano y voz. Al empezar a ensayarlo nos dimos cuenta que era algo muy hermoso. A veces los artistas pensamos que tenemos que salir con cosas enormes a tocar, a hacer conciertos que tengan mucha estructura, mucha técnica y mucho despliegue. ; pero me di cuenta que en este formato la llegada al público, la intimidad que se maneja y la conexión va mucho más allá y es mucho más directa porque no estamos mostrando un gran despliegue, sino que puedo captar la atención total de la audiencia. Es un formato que no tiene red, que es totalmente auténtico, no hay artilugios. Es simplemente un piano, un instrumento tan noble, hermoso y acústico, que Nicolás toca de maravilla al punto que a veces hace pensar que hay una orquesta. Tengo que estar abierta y sensible para poder llevar adelante este hermoso espectáculo, con relatos, canciones y personajes.