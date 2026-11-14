Elena Roger repasa las canciones que la marcaron

Resumen para apurados
- Elena Roger se presenta esta noche en el Teatro San Martín de Tucumán con un recital íntimo junto a un pianista para repasar las canciones más representativas de su trayectoria.
- Acompañada por Nicolás Guerschberg, regresa a la provincia tras cinco años con un formato acústico ideado en España que permite reducir costos frente a las grandes producciones.
- La propuesta consolida un modelo de cercanía con el público ante los desafíos económicos de las giras e impulsa el desarrollo del teatro musical con impronta argentina.
Era 2000 y acababa de terminar de hacer el musical “Los miserables”. Elena Roger decidió viajar con sus amigos y colegas a Broadway a ver grandes producciones, pero entonces se deslumbró con un concierto solista de Patti LuPone, apenas con un piano en el escenario. “Me quedó en la mente, fue una de las cosas más hermosas que vi y con una artista como la quería ver íntimamente. Me pareció maravilloso poder hacer algo así, tan pequeño, que vuelve a poner al centro a la cantante”, evoca para LA GACETA.
Ese es el formato elegido por Roger en su regreso a Tucumán de esta noche, cuando desde las 21 se presente en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), acompañada solamente por el pianista Nicolás Guerschberg. Junto a la propuesta estética y de cálida cercanía con el público, también es lo que permite realizar giras nacionales en la actualidad, lo cual es casi prohibitivo para las grandes producciones. “Cada vez es más difícil, eso es real; los costos se han disparado para los viajes y las estadías, y por la agenda de los teatros, que a veces no podemos conseguir las fechas que buscamos. Pero la decisión de fondo es artística”, señala.
- En tu caso, volvés a Tucumán luego de cinco años, cuando estuviste con Escalandrum. ¿Por qué pasó tanto tiempo?
- Mi carrera varía un montón con respecto a los trabajos que encaro. A veces puedo estar haciendo una temporada teatral; otras veces girando con una banda con algo musical o que tenga que ver con un trabajo discográfico. La realidad es que pasó mucho tiempo, porque estoy haciendo otro tipo de proyectos que no me dejaron salir de gira. Con “Mina” hicimos una gira muy corta a lugares muy cercanos de la Capital Federal y con este concierto desde el año pasado hemos viajado precisamente para poder tocar algunos puntos como lo hacemos ahora en Tucumán y nos quedan otros. Me encanta volver a visitar esa hermosa ciudad.
- ¿Qué te da estar sola con el piano de Nicolás en el escenario?
- A mí me encanta. Me llevo muy bien con Nicolás, hace ya 13 años que nos conocemos; es un musicazo, es fácil trabajar con él, y siempre tenemos mucho vuelo. No es una cosa técnica, sino que en cada función hay mucha sensibilidad, es muy hermoso, es fantástico y lo disfrutamos un montón. Cada vez que vemos esos teatros llenos que nos están esperando, nos parece un sueño. Somos muy afortunados que en esta coyuntura tan difícil, podamos estar haciendo estos conciertos ante tanto público.
- ¿Pasar de las grandes producciones a un formato íntimo es una decisión de fondo o una coyuntura de momento?
- Este concierto fue a pedido, se realizó porque unos productores españoles me quisieron llevar y me pidieron un concierto íntimo de piano y voz. Al empezar a ensayarlo nos dimos cuenta que era algo muy hermoso. A veces los artistas pensamos que tenemos que salir con cosas enormes a tocar, a hacer conciertos que tengan mucha estructura, mucha técnica y mucho despliegue. ; pero me di cuenta que en este formato la llegada al público, la intimidad que se maneja y la conexión va mucho más allá y es mucho más directa porque no estamos mostrando un gran despliegue, sino que puedo captar la atención total de la audiencia. Es un formato que no tiene red, que es totalmente auténtico, no hay artilugios. Es simplemente un piano, un instrumento tan noble, hermoso y acústico, que Nicolás toca de maravilla al punto que a veces hace pensar que hay una orquesta. Tengo que estar abierta y sensible para poder llevar adelante este hermoso espectáculo, con relatos, canciones y personajes.
- ¿Qué buscás vos en cada función?
- Busco lograr un ambiente donde la gente pueda olvidarse del mundo exterior, que pueda disfrutar de las canciones, que escuche calidad musical, que vea un gran espectáculo y que también pueda extenderse y hacer contacto conmigo y me vea no como una estrella inalcanzable sino como un ser humano que comparte su música en un momento agradable. Mi meta es poder hacer contacto para que la gente esté contenta y salga feliz y llena de energía artística. Que tenga ganas de cantar y de seguir escuchando música. Y por supuesto, me quiero divertir también en esta meta y así lo hago.
- ¿El repertorio tiene un eje romántico?
- No, para nada. No se buscó tener un eje romántico, no es la temática. Lo que busqué es, de alguna manera, consumar un espectáculo en el que pueda relatar por qué canto tal o cual canción de mis momentos profesionales. Entonces recorro las canciones más emblemáticas de mi carrera, que me acompañan a lo largo de mi vida. La temática es contar sobre mí. Siento que no puedo salir de gira y no cantar canciones de “Piaf” o de “No llores por mí Argentina” o de mis discos sobre Ástor Piazzolla y María Elena Walsh.
- ¿Cuál es el desafío de interpretar a grandes personajes como Evita, La Piaf o Mina?
- Cuando yo interpreté a Mina Mazzini, el gran desafío era lo vocal, porque no era una gran cantante. Eso me hizo trabajar mucho y entender bien cómo cantar todo ese repertorio cinco veces por semana y no quedarme muda en el intento. Me hizo estudiar, ver y entrenar. Evita era un punto alto más aún, con muchas más funciones y con todo lo que tenía que ver con la actuación y con interpretar a esta líder argentina; era mucho honor y mucha responsabilidad. Me hizo subir un escalón a la hora de preparar un personaje. Y con Edith Piaf tuve que estudiar francés y más inglés y entenderla como personaje, verla, observarla y poder llevarla a mí. Todas estas mujeres me llenaron de valor, de coraje, me hicieron entender la vida desde otro lugar y comprender lo que yo era capaz de hacer; fue un ejercicio de cómo salir adelante en muchas adversidades que suceden en la vida.
- ¿En qué instancia está el musical argentino?
- Hay un crecimiento muy grande, hay muchas escuelas de comedia musical, los niños se interesan mucho por complementar la música, el baile y la actuación. Hay muchas producciones que vienen del exterior, pero también muchas propuestas argentinas, y eso es lo me gusta más aún: empezar a crear una estética y un lenguaje del musical que tenga nuestra idiosincrasia, nuestra impronta, y que pueda contar y relatar cosas que nos lleguen a nosotros. Así que me parece que es muy satisfactorio y también da trabajo a muchos actores y abre un campo y una industria que acá no estaba tan fuerte.
Proyección internacional: una trayectoria destacada
Elena Roger es una de las voces argentinas más reconocidas de la música popular, con una destacada trayectoria en escenarios nacionales e internacionales al encabezar elencos de las obras “Evita” (elegida por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para protagonizar las producciones en Londres y en Broadway), “Piaf” (le valió el premio Olivier del Reino Unido), “Passion” y “Mina… che cosa sei?!?”, entre muchas más. Ganadora del premio Konex de Platino en 2011 como mejor actriz de comedia musical, tiene cuatro discos solistas y tres álbumes junto a Escalandrum, con temas de Ástor Piazzolla y de María Elena Walsh.