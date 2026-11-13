Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Ganar los Números de Oro puede llegar después de muchos años de jugar, de revisar las tarjetas semana tras semana y de esperar que aparezca ese último número que falta. Para Mercedes Vilma Juárez, María del Valle Contreras y Francisca Azucena Ponce de Rondoletto, la espera terminó en la semana número siete del entretenimiento de LA GACETA. Las tres lectoras completaron sus tarjetas y se repartieron el pozo acumulado de $8.000.000, con un premio de aproximadamente $2.666.667 para cada una.