Números de Oro

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Mercedes quiere terminar su casa, María encontró un alivio para afrontar sus gastos de salud y Francisca planea hacer modificaciones en su vivienda. Las tres se repartieron el pozo acumulado del entretenimiento.

PACIENCIA. María del Valle nunca perdió la esperanza de ganar y ahora sueña con ganar el auto que se sortea dos veces al año.
PACIENCIA. María del Valle nunca perdió la esperanza de ganar y ahora sueña con ganar el auto que se sortea dos veces al año.
Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

Ganar los Números de Oro puede llegar después de muchos años de jugar, de revisar las tarjetas semana tras semana y de esperar que aparezca ese último número que falta. Para Mercedes Vilma Juárez, María del Valle Contreras y Francisca Azucena Ponce de Rondoletto, la espera terminó en la semana número siete del entretenimiento de LA GACETA. Las tres lectoras completaron sus tarjetas y se repartieron el pozo acumulado de $8.000.000, con un premio de aproximadamente $2.666.667 para cada una.

Aunque las historias de las ganadoras son diferentes, hay algo que las une. Las tres llevan muchos años participando y tienen claro en qué van a utilizar el dinero.

Mercedes Vilma Juárez lleva casi 30 años jugando a los Números de Oro. No era la primera vez que obtenía un premio, porque tiempo atrás había ganado una orden de compra en un supermercado, pero esta vez la recompensa fue diferente. Durante varios días estuvo a un solo número de completar la tarjeta. El último que le faltaba era el 75.

LA ILUSIÓN DE VIVIR MEJOR. Mercedes usará el premio para comprar materiales e intentar terminar la casa que construye desde hace tiempo. LA ILUSIÓN DE VIVIR MEJOR. Mercedes usará el premio para comprar materiales e intentar terminar la casa que construye desde hace tiempo.

“Yo no controlo todos los días los números, sino que espero a que salga la grilla completa. La semana pasada me faltó sólo uno”, contó. Su marido, incluso, alguna vez le había sugerido que dejara de comprar el diario. Ella no le hizo caso y siguió participando. Ahora, la insistencia tuvo su recompensa.

El dinero tiene un destino concreto. Mercedes quiere terminar su casa de material, en la que todavía necesita hacer algunos trabajos. Le falta comprar los materiales para colocar el piso, revocar algunas partes y resolver las instalaciones de luz. Cuando pueda completar esas tareas, finalmente podrá mudarse. “Ahora estoy en una casillita”, explicó.

Los Números de Oro de LA GACETA del 13 de noviembre de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 13 de noviembre de 2026

La alegría también llegó en un momento en el que el dinero escaseaba. “Estoy feliz porque lo único que tenía en la billetera eran $15.000, que los tenía guardados desde hacía tiempo”, relató.

María del Valle Contreras también lleva décadas participando del entretenimiento. Hace alrededor de 40 años que juega y, según contó, esta vez el premio llegó en un momento especialmente oportuno. Hace 31 años que quedó viuda y actualmente vive acompañada por sus hijos y nietos, quienes la ayudan y están pendientes de ella.

PACIENCIA. María del Valle nunca perdió la esperanza de ganar y ahora sueña con ganar el auto que se sortea dos veces al año. PACIENCIA. María del Valle nunca perdió la esperanza de ganar y ahora sueña con ganar el auto que se sortea dos veces al año.

“Cuando uno está enfermo siempre necesita tener una serie de medicamentos permanentes”, expresó. María atraviesa problemas de salud y había tenido dificultades para afrontar el costo de los remedios. Incluso contó que había sufrido una suba de presión. Por eso, recibir el premio significó mucho más que una alegría.

Números de Oro de LA GACETA: ¡tres lectoras se repartieron el pozo de $8.000.000!

Números de Oro de LA GACETA: ¡tres lectoras se repartieron el pozo de $8.000.000!

“A veces, cuando uno está en una situación difícil, viene una mano de Dios y es un alivio”, expresó agradecida. Sus hijos la acompañan a los turnos médicos y también cuando necesita hacer algún trámite.

Modificaciones

La tercera ganadora es Francisca Azucena Ponce de Rondoletto, a quien llaman Susi. Tiene 91 años, es jubilada y vive con sus hijos y un nieto. El dinero también tendrá como destino su hogar. Susi tiene pensado terminar algunas modificaciones que quedaron pendientes en la casa. El próximo 24 de agosto cumplirá años y esta vez tendrá un motivo más para celebrar.

A DISFRUTAR EN FAMILIA. Francisca contó que planea usar el dinero para realizar algunos arreglos que necesita hacer en su hogar. A DISFRUTAR EN FAMILIA. Francisca contó que planea usar el dinero para realizar algunos arreglos que necesita hacer en su hogar.

Con el resultado de la semana número siete, el pozo de los Números de Oro se renueva y comienza una nueva oportunidad para los lectores de LA GACETA. El próximo premio será de $4.000.000.

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Además, quienes tengan el sello de Usuario Tarjeta Sol en su tarjeta podrán duplicar el monto y acceder a un premio de $8.000.000 en caso de resultar ganadores.

Esta nota es de acceso libre.
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