León XIV dijo que su visita a la Argentina será un homenaje a Francisco: "Voy con mucha alegría"

El papa León XIV llegó este viernes por la tarde a Uruguay, primera parada de su gira por América Latina, que continuará el próximo domingo 8 de noviembre en la Argentina. Antes de aterrizar en Montevideo, el Pontífice dialogó con los periodistas que lo acompañan en el avión y dejó varias definiciones sobre los motivos de su viaje, la política estadounidense y la situación venezolana.