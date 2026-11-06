León XIV dijo que su visita a la Argentina será un homenaje a Francisco: "Voy con mucha alegría"

Resumen para apurados
- En su vuelo a Uruguay este viernes, el papa León XIV anunció que visitará la Argentina para homenajear a Francisco, su antecesor, al recorrer la tierra natal que no pudo visitar.
- La declaración ocurrió en el inicio de su gira sudamericana, donde además dialogó con periodistas sobre la crisis en Venezuela, la política de EE.UU. y su encíclica sobre la IA.
- El Pontífice arribará a la Argentina el domingo para cumplir cuatro días de actos oficiales y religiosos, en una histórica escala previa a su destino final en Perú.
El papa León XIV llegó este viernes por la tarde a Uruguay, primera parada de su gira por América Latina, que continuará el próximo domingo 8 de noviembre en la Argentina. Antes de aterrizar en Montevideo, el Pontífice dialogó con los periodistas que lo acompañan en el avión y dejó varias definiciones sobre los motivos de su viaje, la política estadounidense y la situación venezolana.
Consultado sobre si su visita a la Argentina representa un homenaje a su antecesor, el papa Francisco, respondió afirmativamente. “Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, expresó.
El viaje incluirá cuatro días de actividades en territorio argentino, con actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales. Luego, la gira continuará en Perú.
Durante el vuelo, después del desayuno que compartieron los 84 periodistas ubicados en la parte trasera del avión fletado por el Vaticano, León XIV se presentó vestido con su habitual sotana blanca y acompañado por seis integrantes de su equipo de seguridad. Primero realizó un discurso formal y luego saludó personalmente a cada uno de los corresponsales que cubrirán el recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.
En un clima marcado por un estricto protocolo, los cronistas pudieron acercarse para intercambiar algunas palabras con el Pontífice, entregarle obsequios y solicitarle bendiciones. Entre los regalos hubo paquetes de galletitas, libros, crucifijos, tapas de diarios y fotografías familiares. Un periodista estadounidense, por ejemplo, le pidió que firmara una pelota de béisbol para su hijo mayor. León XIV aceptó y estampó su firma con un marcador negro.
La respuesta sobre las elecciones en Estados Unidos
Otro de los temas que surgieron durante el intercambio fue la participación del Papa en las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que Donald Trump sufrió una derrota histórica.
Ante la consulta sobre el significado de su voto, León XIV recordó que ya se había pronunciado sobre el tema. “Estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, respondió.
La preocupación por los derechos humanos en Venezuela
La situación de Venezuela también tuvo un lugar destacado en la conversación. Un periodista le comentó al Pontífice el caso del argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido y desaparecido en ese país, acusado de narcotráfico, y le entregó una carta redactada por su familia.
El gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones con la administración de Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro, para conseguir su liberación, pero hasta el momento no se alcanzó un acuerdo y se desconoce su paradero.
Al escuchar el planteo, la expresión de León XIV cambió y respondió en perfecto español con una sola palabra: “Tremendo”.
La inteligencia artificial, en el centro de su primera encíclica
Durante el encuentro también surgió el tema de Magnífica Humanitas, la primera encíclica del Pontífice, dedicada al impacto de la inteligencia artificial en la sociedad global del siglo XXI.
En ese documento, León XIV sostiene que la inteligencia artificial no puede quedar bajo el control exclusivo de las empresas tecnológicas y plantea la necesidad de que los Estados regulen sus límites.
Para desarrollar su posición, el Papa recurre a referentes de la política, la literatura, el cine y el pensamiento, con una mirada diferente de las propuestas de Donald Trump, Xi Jinping y la Unión Europea.
Además de citar a sus antecesores Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II y León XIII, incorpora las ideas de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Pablo Picasso, Hannah Arendt, Platón y J.R.R. Tolkien.
Consultado por el enviado especial de Infobae, Román Lejtman, sobre los motivos de esa selección de intelectuales, políticos y escritores, León XIV explicó que fue el resultado de un proceso de reflexión que llevó varios meses.
“Es que el trabajo total fue, digamos, durante muchos meses de reflexión, de ver una cosa, otra cosa, ir tejiendo, por decir de alguna manera”, respondió.
Una vez finalizado el intercambio, el Pontífice regresó a la parte delantera del avión. Los periodistas almorzaron durante el resto del trayecto y el vuelo continuó sin sobresaltos. Finalmente, a las 16.19, León XIV aterrizó en Uruguay para dar comienzo a la primera etapa de su gira latinoamericana.