Las bandas del dólar subirán un 2,2% en diciembre y el techo superará los $2.000

El mecanismo de actualización comenzó a regir el 2 de enero de 2026 y establece que los límites mínimo y máximo de la banda cambiaria se ajustan diariamente hasta completar, al cabo de cada mes, la variación correspondiente al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el organismo estadístico. Por ese motivo, la actualización se aplica con un rezago de dos meses respecto de la inflación.