Las bandas del dólar subirán un 2,2% en diciembre y el techo superará los $2.000

Resumen para apurados
- El BCRA actualizará las bandas del dólar un 2,2% en diciembre en Argentina, llevando el techo a $2.032,88 tras conocerse la inflación de octubre del Indec.
- Vigente desde la salida del cepo, el esquema ajusta diariamente los límites con dos meses de rezago frente al IPC, mientras el Banco Central interviene en el mercado.
- Si el dólar toca el techo fijado, el BCRA deberá vender reservas, aunque la entidad ya acumuló más de U$S 15.000 millones en el año para contener la volatilidad.
Las bandas de flotación del dólar se actualizarán un 2,2% durante diciembre, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundiera el índice de inflación correspondiente a octubre. Con este ajuste, el límite superior del esquema cambiario alcanzará los $2.032,88 al cierre del último mes del año, mientras que el piso se ubicará en $683,07.
El mecanismo de actualización comenzó a regir el 2 de enero de 2026 y establece que los límites mínimo y máximo de la banda cambiaria se ajustan diariamente hasta completar, al cabo de cada mes, la variación correspondiente al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el organismo estadístico. Por ese motivo, la actualización se aplica con un rezago de dos meses respecto de la inflación.
La modificación del esquema
Las bandas ajustadas por inflación debutaron a comienzos de este año con un piso de $914,78 y un techo de $1.529,03. La modificación del esquema apuntó a ampliar progresivamente el margen de flotación del tipo de cambio y otorgarle mayor flexibilidad al régimen cambiario.
El sistema está vigente desde abril de 2025, cuando el Gobierno anunció la salida del cepo cambiario. Al explicar el mecanismo de actualización, el Banco Central (BCRA) sostuvo que las bandas permiten acotar el riesgo de movimientos extremos y bruscos en la cotización del dólar.
Sin embargo, los valores establecidos para los límites de flotación no siempre reflejan la dinámica de intervención oficial en el mercado. Operadores cambiarios señalan que el BCRA también recurre a operaciones con bonos, contratos de futuros y otros instrumentos para mantener la cotización mayorista considerablemente por debajo del techo de la banda.
El esquema y los límites superiores
De acuerdo con las reglas del esquema, si el dólar alcanzara el límite superior, la autoridad monetaria debería vender reservas para abastecer la demanda y evitar que la cotización supere ese valor. En el extremo opuesto, el organismo tiene margen para comprar divisas dentro de la banda, con una participación de referencia equivalente al 5% del volumen negociado en el mercado.
No obstante, durante buena parte del año las compras oficiales superaron esa proporción. En ese contexto, el Banco Central ya acumuló más de U$S15.000 millones en adquisiciones de divisas durante 2026.
Los mayores volúmenes de compras se registraron en abril, cuando sumaron U$S2.770 millones; mayo, con U$S2.601 millones, y julio, con U$S2.163 millones. En contraste, septiembre fue el mes de menor intervención compradora, con apenas U$S474 millones.
En octubre, el BCRA incorporó otros U$S1.396 millones a sus reservas mediante compras en el mercado cambiario. En lo que va de noviembre, en tanto, la autoridad monetaria ya adquirió más de U$S80 millones.