Inflación y dólar: los números que anticipan los analistas para el cierre de 2026 y el año próximo

Resumen para apurados
- Analistas del REM proyectaron para el BCRA en Argentina una inflación del 1,8% en octubre y un dólar oficial a $1.590 para fin de 2026, buscando anticipar variables clave.
- Las estimaciones reflejan una desaceleración de precios que no perfora el piso del 1% mensual y reducen las expectativas de crecimiento frente a relevamientos previos.
- Para 2027, el mercado prevé que la divisa oficial siga una pauta alcista hasta superar los $1.980 en octubre, previo a las elecciones presidenciales, con inflación moderada.
Las consultoras y entidades financieras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron que la inflación continuará desacelerándose durante los próximos meses, aunque sin perforar el piso del 1%. Además, proyectaron una cotización del dólar oficial de $1.590 para diciembre y redujeron sus expectativas de crecimiento de la economía.
De acuerdo con el informe publicado por la autoridad monetaria, los analistas calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrará una suba del 1,8% en octubre y del 1,7% en noviembre. Para el cierre de 2026, en tanto, esperan una inflación acumulada del 30,4%, una cifra levemente superior a la estimada en la encuesta anterior.
Inflación: qué esperan las consultoras para los próximos meses
Las proyecciones del REM muestran una dinámica de precios con variaciones moderadas y una tendencia descendente, aunque todavía lejos de alcanzar registros inferiores al 1% mensual.
Para diciembre, los participantes del relevamiento pronosticaron una inflación del 1,8%. Luego, anticiparon un 1,7% en enero de 2027, un 1,6% en febrero y nuevamente un 1,7% tanto en marzo como en abril.
En cuanto al mercado cambiario, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar oficial en un promedio de $1.558 para noviembre y en $1.590 para diciembre de 2026. La primera cifra representó una reducción de $21,4 frente al relevamiento previo, mientras que la segunda implicaría un incremento interanual del 9,8% respecto del último mes de 2025.
Dólar: las proyecciones para 2027
Para los primeros meses del próximo año, los analistas esperan que el tipo de cambio continúe en una trayectoria ascendente, en línea con el esquema de bandas cambiarias que se ajustan de acuerdo con la inflación.
Según el REM, el dólar oficial alcanzaría los $1.618,8 en enero de 2027, subiría a $1.649,2 en febrero, llegaría a $1.676,9 en marzo y avanzaría hasta los $1.701,5 en abril. Para octubre del año próximo, un mes antes de las elecciones presidenciales, la cotización proyectada treparía a $1.984,9.