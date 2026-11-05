Inflación y dólar: los números que anticipan los analistas para el cierre de 2026 y el año próximo

De acuerdo con el informe publicado por la autoridad monetaria, los analistas calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrará una suba del 1,8% en octubre y del 1,7% en noviembre. Para el cierre de 2026, en tanto, esperan una inflación acumulada del 30,4%, una cifra levemente superior a la estimada en la encuesta anterior.