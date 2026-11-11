El dólar "blue" aumentó $10 tras los feriados: a cuánto se vendió en Tucumán

Dólar: los números que anticipan los analistas para el cierre de 2026 y el año próximo

Las consultoras y entidades financieras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticiparon que para los primeros meses del próximo año, los analistas esperan que el tipo de cambio continúe en una trayectoria ascendente, en línea con el esquema de bandas cambiarias que se ajustan de acuerdo con la inflación.