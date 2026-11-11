El dólar "blue" aumentó $10 tras los feriados: a cuánto se vendió en Tucumán

Resumen para apurados
- Tras el fin de semana largo en Argentina, el dólar blue subió $10 y cotizó a $1.565 este martes por la reactivación de la demanda en el mercado informal.
- La divisa oficial cerró a $1.570 en el Banco Nación, mientras el mayorista bajó a $1.544 y el Banco Central mantuvo el techo de su banda cambiaria en $1.965,55.
- Analistas del REM prevén una trayectoria ascendente ajustada a la inflación, proyectando un tipo de cambio oficial que superará los $1.700 hacia abril de cara a las elecciones.
El mercado de cambios argentino volvió a operar después de una serie de feriados, a partir del viernes 6 de noviembre. El dólar oficial continuó a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación (BNA).
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que, en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.572,92 para la venta y $1.519,32 para la compra. El dólar "blue", en tanto, avanzó $10 y cerró a $1.565.
El monto operado en el segmento de contado fue de aproximadamente U$S426,8 millones. Por su parte, el dólar mayorista cedió $1,50 y terminó la jornada a $1.544. En noviembre, la divisa acumula una suba de $10.
El techo de las bandas cambiarias y la distancia con el dólar oficial
La autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.965,55. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $421,55 de ese límite establecido para la libre flotación, una distancia equivalente al 27,3%.
Dólar: los números que anticipan los analistas para el cierre de 2026 y el año próximo
Las consultoras y entidades financieras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticiparon que para los primeros meses del próximo año, los analistas esperan que el tipo de cambio continúe en una trayectoria ascendente, en línea con el esquema de bandas cambiarias que se ajustan de acuerdo con la inflación.
Según el REM, el dólar oficial alcanzaría los $1.618,8 en enero de 2027, subiría a $1.649,2 en febrero, llegaría a $1.676,9 en marzo y avanzaría hasta los $1.701,5 en abril. Para octubre del año próximo, un mes antes de las elecciones presidenciales, la cotización proyectada treparía a $1.984,9.