Los factores que sostienen la baja del dólar y las proyecciones cambiarias para los próximos meses

En este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró recomponer reservas sin presionar sobre la cotización. Desde la consultora Cohen señalaron: “La baja del tipo de cambio se sostuvo incluso con el BCRA comprando reservas, apoyada en una liquidación del agro que se mantiene firme, en dólares financieros provenientes de colocaciones de ONs y préstamos, y en un contexto en el que las tasas continúan elevadas y sostienen estrategias de carry trade. La menor demanda de cobertura se refleja también en los contratos de dólar futuro, que retrocedieron 1,5% en la semana, con caídas más acentuadas en los contratos de febrero (-2,2%) y marzo (-2%)”.