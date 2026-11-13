San Miguel de Tucumán: demora el inicio de las obras del Presupuesto Participativo

De los 20 proyectos elegidos por los vecinos de San Miguel de Tucumán mediante el Presupuesto Participativo 2026, solamente uno se encuentra en ejecución. Se trata de la remodelación de la plaza Urquiza, iniciada en agosto, mientras que el resto se encuentra en distintas instancias de licitación. “Todavía no se puede establecer una fecha de inicio común para todas las obras”, reconoció el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa.
El pasado junio, el Concejo Deliberante aprobó los 20 proyectos elegidos tras un proceso de votación vecinal que comenzó en 2025. La más acelerada en los tiempos administrativos fue la renovación de la plaza Urquiza, cuyos trabajos registran un avance superior al 20%, confirmaron fuentes municipales.
Pero todavía están pendientes otros 19. Según explicó Gómez Tortosa, las demoras se deben a la preparación técnica y administrativa que las propuestas deben atravesar. “Cada contratación debe completar las etapas y los plazos del procedimiento antes de dar inicio a la obra”, advirtió. Y comentó que, una vez que el Concejo aprobó las iniciativas, el municipio que conduce Rossana Chahla avanzó con planos, memorias descriptivas, presupuestos y con la adecuación de los proyectos ejecutivos.
El funcionario adelantó que 12 obras ya tuvieron la apertura de sobres en sus licitaciones, y agregó que el comienzo de los trabajos pendientes dependerá de la finalización de esos procedimientos y de las correspondientes adjudicaciones.
El concejal Emiliano Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, reconoció demoras, aunque sostuvo que las obras deberían comenzar antes de fin de año. “Todos tienen que empezar este año”, remarcó. Según su interpretación de la ordenanza, los trabajos deben iniciarse durante el ejercicio presupuestario correspondiente, aunque pueden finalizar en 2027.
El Presupuesto Participativo permite que los vecinos propongan y voten obras para sus barrios. La Capital fue dividida en 20 distritos, cada uno con un proyecto ganador.
La herramienta fue creada por la Ordenanza N° 5.027, sancionada en octubre de 2019, pero recién se reglamentó en noviembre de 2024, durante la gestión de Chahla. Su primera votación se realizó en octubre de 2025, con la participación de 2.709 vecinos e instituciones. Para 2026 se asignaron aproximadamente $8.700 millones al programa.
Obras y plazos
Según la información de la Municipalidad, 12 de los 20 proyectos ya atravesaron la apertura de sobres. Entre ellos figuran intervenciones en las plazas Pedro Cossio y Los Plátanos, el barrio Lincoln, el Complejo Muñoz, Viluco y Los Chañaritos. Sin embargo, esa instancia administrativa no implica que los trabajos hayan comenzado.
Según Vargas Aignasse, inicialmente ingresaron 19 proyectos a la comisión de Hacienda, de los cuales 18 fueron validados. Actualmente quedan dos propuestas pendientes por diferencias relacionadas con su ubicación y contenido técnico.
“Hubo una demora”, expresó el concejal, quien reconoció que esperaba más obras en marcha durante octubre. La renovación de la plaza Urquiza, por su parte, podría finalizar en marzo de 2027.
Los fondos para 2027
En septiembre, el Concejo modificó la ordenanza que regula el Presupuesto Participativo. El cambio establece que los fondos ya no se calcularán sobre el presupuesto total del municipio, sino sobre partidas específicas de Obras Públicas y Servicios Públicos, lo que reducirá los recursos mínimos previstos para 2027.
Vargas Aignasse reconoció esa disminución y la vinculó con las dificultades económicas del municipio. “Hay una baja de recaudación muy grande”, explicó el edil, quien aclaró que no firmó el proyecto de modificación, aunque sí acompañó su aprobación.
A dos meses de finalizar el año, 19 proyectos todavía no registran obras iniciadas. Aunque Vargas Aignasse sostuvo que todos deberían comenzar durante 2026, dos aún necesitan aprobación del Concejo y los restantes atraviesan diferentes etapas administrativas. El cumplimiento de ese plazo será una de las primeras pruebas de ejecución del programa.