San Miguel de Tucumán: demora el inicio de las obras del Presupuesto Participativo

Pero todavía están pendientes otros 19. Según explicó Gómez Tortosa, las demoras se deben a la preparación técnica y administrativa que las propuestas deben atravesar. “Cada contratación debe completar las etapas y los plazos del procedimiento antes de dar inicio a la obra”, advirtió. Y comentó que, una vez que el Concejo aprobó las iniciativas, el municipio que conduce Rossana Chahla avanzó con planos, memorias descriptivas, presupuestos y con la adecuación de los proyectos ejecutivos.