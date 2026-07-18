En septiembre se inician las obras del Presupuesto Participativo municipal

La revalorización de la plaza Urquiza será pionera del programa de ejecución de obras del Presupuesto Participativo, iniciativa por la cual se invierten $5.700 millones en proyectos elegidos por los vecinos de la Capital. Los trabajos se inician en septiembre, aunque la propuesta para el corazón de barrio Norte podría realizarse antes.
Tras la aprobación de las 20 iniciativas en el Concejo Deliberante, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza en los procesos licitatorios. La secretaria General, Camila Giuliano, indicó a LA GACETA que las obras se iniciarán de manera escalonada dentro de dos meses.
“La idea es que a partir de septiembre, que es el mes de la ciudad, se comiencen con las obras y que se ponga en marcha este motor participativo que impulsa nuestra intendenta, Rossana Chahla, todos los días; es un ejercicio de democracia directa real el que se está llevando adelante”, resaltó la funcionaria.
Espacio recreativo
Para impulsar este proceso la ciudad se dividió en 20 distritos, y a cada uno se le designó un monto de inversión proporcional a la superficie que ocupa. La obra más onerosa es la que se ejecutará en barrio Norte, por $1.500 millones. Según la ordenanza aprobada en el cuerpo deliberativo, en la plaza Urquiza se trabajará sobre la consolidación de espacio verde urbano, orientada a reforzar su rol como ámbito recreativo y de encuentro, mediante mejoras en infraestructura, equipamiento y calidad paisajística.
Esta obra es la más avanzada en términos administrativos; de hecho, ya está adjudicada. Sólo resta definir cuándo se comenzará con los trabajos. “La idea es, una vez finalizadas las vacaciones de invierno, ver cómo estamos avanzando para poder comenzar con la obra. Sería una de las primeras, porque es el proceso con más progreso”, dijo Giuliano.
Lo proyectado para la plaza Urquiza también será de los trabajos que más tiempo requieran. Según la adjudicación de la Obra N° 81.998 A denominada “Revalorización y Renovación de Plaza Urquiza”, otorgada a la firma Antonelli Hnos. S.R.L., se inscribió con plazo de ejecución de 28 semanas (unos seis meses).
La secretaria de Gobierno explicó que los trabajos se harán por etapas. “Lo que queremos es ir repartiendo el trabajo, siempre con demarcaciones y sin quitar espacios de recreación”, señaló.
Con respecto al avance administrativo de las otras propuestas, Giuliano informó que “tenemos dos distritos bastante avanzados, y después se hará de forma escalonada, porque hay algunos proyectos que son base y nos servirán para los demás”. Y agregó: “nosotros enviamos al Concejo Deliberante todos los anteproyectos, y ahora estamos afinando los proyectos con precios de referencia; porque tiene que ser sumamente transparente”.
La funcionaria celebró la aplicación del Presupuesto Participativo y el entusiasmo de la ciudadanía durante el proceso. “Notamos una concurrencia muy grande. Fue la primera experiencia de este estilo en San Miguel de Tucumán, y comparado con otras ciudades que lo implementan -como Rosario-, hay un porcentaje de incidencia mayor. Hoy los vecinos están esperando las obras, se involucran, lo comentan en los barrios a sus propios vecinos”, remarcó.
Los gastos para las obras oscilan entre los $100 millones y los $280 millones, a excepción de dos que fueron las más costosas: una es la ampliación del CAC N° 11 Inclusivo para el barrio Victoria, que incluye la creación de un playón deportivo por $413 millones, y otra es la renovación integral de la plaza Urquiza, en barrio Norte, por $1.500 millones. Además hay espacios deportivos, proyectos culturales, espacios públicos de recreación y mejoras integrales o puestas en valor de sitios emblemáticos de cada zona.
Operativo de limpieza: un concejal presentó un pedido al municipio
El edil radical Leandro Argañaraz solicitó a la Municipalidad capitalina que se implemente un operativo preventivo de higiene urbana el domingo, en los principales puntos de concentración vecinales, ante la expectativa por el partido final de la Copa del Mundo. “Si ocurre lo que todos queremos que ocurra el próximo domingo, el evento nos va a convocar a miles de tucumanos, por ello se necesita anticipación. Planificar también es cuidar la ciudad”, señaló el concejal.