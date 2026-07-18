En septiembre se inician las obras del Presupuesto Participativo municipal

Espacio recreativo

Para impulsar este proceso la ciudad se dividió en 20 distritos, y a cada uno se le designó un monto de inversión proporcional a la superficie que ocupa. La obra más onerosa es la que se ejecutará en barrio Norte, por $1.500 millones. Según la ordenanza aprobada en el cuerpo deliberativo, en la plaza Urquiza se trabajará sobre la consolidación de espacio verde urbano, orientada a reforzar su rol como ámbito recreativo y de encuentro, mediante mejoras en infraestructura, equipamiento y calidad paisajística.