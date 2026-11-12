Qué desayunar para no tener hambre antes del almuerzo: los alimentos que recomiendan los especialistas

Por qué es importante el horario del desayuno

Otro eje central es la crononutrición, una disciplina que analiza el impacto de los horarios en los que se realizan las cuatro comidas diarias. Investigaciones del centro Rowett Institute de la Universidad de Aberdeen señalan que desayunar temprano mejora sustancialmente el metabolismo y la regulación glucémica, con una eficacia superior a la del ayuno intermitente que omite la primera comida.