Qué desayunar para no tener hambre antes del almuerzo: los alimentos que recomiendan los especialistas

Resumen para apurados
- Expertos en nutrición recomiendan desayunar avena, yogur natural, huevos y frutos secos para prolongar la saciedad y evitar el consumo de ultraprocesados antes del almuerzo.
- La mezcla de proteínas y grasas saludables asegura saciedad. Según estudios científicos, desayunar temprano optimiza el metabolismo con mayor eficacia que omitir esta comida.
- Este enfoque nutricional favorece la microbiota intestinal y permite regular el peso de forma sostenible, priorizando la calidad de los nutrientes sobre las calorías ingeridas.
Un desayuno saludable no solo permite comenzar el día con energía, sino que también puede ayudar a controlar el apetito y evitar el consumo de productos ultraprocesados antes del almuerzo. Para lograrlo, especialistas en salud y nutrición coincidieron en una serie de alimentos que deberían formar parte del menú diario.
Entre los ingredientes recomendados se encuentran la avena, el yogur natural, los frutos secos y las semillas. La combinación de estos alimentos permite preparar una primera comida rica en proteínas y minerales que, si se mantiene como hábito, puede incidir en el peso corporal.
A estos productos se pueden sumar el huevo, el aceite de oliva y otras fuentes de grasas saludables, como la palta. La intención es que, al incorporarlos al desayuno, la persona consiga sentirse más liviana y alcance la saciedad necesaria para evitar picotear alimentos ultraprocesados durante la mañana.
Además de mantener una alimentación saludable y respetar las cuatro comidas del día, los expertos remarcaron que para perder peso es necesario consumir menos energía de la que el cuerpo necesita. De esta manera, el organismo recurre a sus reservas, principalmente a las grasas.
Por qué es importante el horario del desayuno
Otro eje central es la crononutrición, una disciplina que analiza el impacto de los horarios en los que se realizan las cuatro comidas diarias. Investigaciones del centro Rowett Institute de la Universidad de Aberdeen señalan que desayunar temprano mejora sustancialmente el metabolismo y la regulación glucémica, con una eficacia superior a la del ayuno intermitente que omite la primera comida.
A su vez, los especialistas destacaron que alternar estos alimentos con legumbres no solo aporta variedad al menú diario, sino que también potencia la salud de la microbiota intestinal, cosnignó el diario La Nación.
En conjunto, estos factores demuestran que el desayuno más recomendable no es necesariamente el que menos calorías aporta, sino aquel que proporciona energía real y contribuye a una alimentación equilibrada.