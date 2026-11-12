El tiempo en Tucumán: el calor no dará tregua, pero el SMN anticipa un fuerte cambio para el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de viernes con temperaturas de hasta 36°C y sol durante las primeras horas. Sin embargo, la inestabilidad llegará por la noche y se extenderá durante el sábado y el domingo.
Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este fin de semana en Tucumán un marcado cambio de tiempo con fuertes tormentas, tras alcanzar este viernes una máxima de 36°C por una ola de calor.
- El viernes inició soleado y llegará a 36°C, pero desmejorará hacia la noche. El sábado habrá tormentas fuertes todo el día y el domingo continuará la inestabilidad.
- Las lluvias sostenidas traerán un leve descenso térmico, aunque las tormentas previstas podrían afectar actividades al aire libre y traslados durante el fin de semana.
El calor y la inestabilidad marcarán las próximas jornadas en Tucumán, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este viernes se espera una jornada con una temperatura máxima de 36°C y sol durante la primera parte del día, aunque las condiciones cambiarán hacia la noche con la llegada de tormentas.
El informe del organismo señala que durante las primeras horas del día la temperatura rondará los 23°C. Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá hasta los 30°C y, durante la tarde, alcanzará el pico de 36°C.
Sin embargo, el panorama cambiará al finalizar la jornada. Para la noche se esperan tormentas y una temperatura cercana a los 30°C.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el sábado
Para el sábado se anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 29°C. De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan tormentas fuertes durante todo el día, en una jornada marcada por la inestabilidad.
Las condiciones meteorológicas no variarían demasiado durante el domingo. Se prevé una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 30°C. En cuanto a las precipitaciones, se esperan chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas hacia el final del día.