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La Banda Sinfónica aborda los grandes clásicos de The Beatles y de Queen

El concierto “De Liverpool a Wembley” será dirigido por Jorge Bulacia Soler.

EN LA BATUTA. Jorge Bulacia Soler conducirá hoy la Banda Sinfónica.
EN LA BATUTA. Jorge Bulacia Soler conducirá hoy la Banda Sinfónica.
Por Redacción Espectáculos Hace 6 Hs

El repertorio de dos de los máximos emblemas de la música mundial sonará esta noche, desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601): la Banda Sinfónica de la Provincia presentará “De Liverpool a Wembley”, un concierto que recorrerá los grandes clásicos de The Beatles y Queen, con la dirección de Jorge Bulacia Soler.

La propuesta comenzará con un recorrido por el universo musical de los Beatles, desde sus melodías más recordadas hasta algunas de sus composiciones más representativas, como “Yesterday”, “Hey Jude”, “Yellow Submarine” y “Ob-La-Di, Ob-La-Da”; en la segunda parte, todo estará dedicado a Queen, con versiones sinfónicas de “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga” y “We Are the Champions”, entre otras.

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“Ambas bandas rompieron los límites de la grabación tradicional y utilizaon el estudio como un instrumento más. Ninguna de las dos se ató al rock clásico; exploraron el music-hall, el pop, la psicodelia, la ópera y el folk. El entrelazado vocal de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison sentó las bases para las complejas texturas corales que más tarde perfeccionaron Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor. A través de la riqueza expresiva e instrumental de los vientos y la percusión, sus composiciones adquirirán nuevos matices en este espectáculo, en un encuentro entre la música popular y el lenguaje sinfónico que pondrá en valor la vigencia del legado que dejaron las agrupaciones”, resalta Bulacia Soler.

Oyentes

El director puntualiza que “la Banda eleva la pomposidad y el maximalismo teatral de Queen y la complejidad melódica de los Beatles a una dimensión épica, para conecta a distintas épocas de oyentes a través de melodías que forman parte del ADN cultural colectivo”. El recital servirá, además, para evidenciar cómo influyeron los genios de Liverpool a sus sucesores de las islas británicas, territorio en el cual se logró “canalizar las influencias del blues y del rock and roll americano para devolver un producto con una sofisticación lírica y melódica única”.

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“El rock británico transformó la moda, la política juvenil y los movimientos sociales de casi todos los rincones del planeta durante el siglo XX. Reducir dos catálogos repletos de éxitos a un programa de poco más de una hora requirió un doloroso proceso de descarte, pero se priorizó mantener la energía al máximo”, concluye para LA GACETA.

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