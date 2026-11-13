La Banda Sinfónica aborda los grandes clásicos de The Beatles y de Queen

“Ambas bandas rompieron los límites de la grabación tradicional y utilizaon el estudio como un instrumento más. Ninguna de las dos se ató al rock clásico; exploraron el music-hall, el pop, la psicodelia, la ópera y el folk. El entrelazado vocal de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison sentó las bases para las complejas texturas corales que más tarde perfeccionaron Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor. A través de la riqueza expresiva e instrumental de los vientos y la percusión, sus composiciones adquirirán nuevos matices en este espectáculo, en un encuentro entre la música popular y el lenguaje sinfónico que pondrá en valor la vigencia del legado que dejaron las agrupaciones”, resalta Bulacia Soler.