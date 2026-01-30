Revelan cómo lucirán Paul, John, Ringo y George en las películas de The Beatles

El proyecto llevará como lema oficial “Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios” y contará con la producción de Mendes junto a Pippa Harris y Julie Pastor, de Neal Street, y Alexandra Derbyshire, en asociación con Apple Corps para Sony Pictures. Apple Corps Ltd, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, otorgaron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción guionada, un respaldo que convirtió a la iniciativa en uno de los desarrollos más esperados del actual auge de biopics musicales en Hollywood.