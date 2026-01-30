Revelan cómo lucirán Paul, John, Ringo y George en las películas de The Beatles

Los fanáticos de una de las bandas más influyentes de la historia recibieron un anticipo visual del esperado proyecto cinematográfico que revive la leyenda de The Beatles. Sony Pictures y el director Sam Mendes revelaron las primeras imágenes oficiales del elenco caracterizado como los integrantes de la banda, en el marco de la ambiciosa serie de cuatro películas biográficas titulada The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, que llegará a los cines en abril de 2028.
Las fotografías, difundidas a través de postales promocionales distribuidas en el Liverpool Institute for Performing Arts, muestran a Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr, marcando el primer vistazo público de cómo lucirán los intérpretes en sus papeles. Este proyecto, autorizado por Apple Corps y respaldado por los miembros vivos de la banda y las familias de los fallecidos, busca ofrecer una mirada profunda a cada uno de los cuatro músicos.
El director Sam Mendes brindó nuevas precisiones sobre el ambicioso proyecto cinematográfico dedicado a The Beatles. Si bien evitó confirmar el orden de estreno de las películas, adelantó que el rodaje de las cuatro producciones demandará más de un año de trabajo.
Durante sus declaraciones, Mendes sostuvo que los Beatles “redefinieron la cultura y se quedaron contigo toda la vida”, y los definió como posiblemente “la banda más importante de todos los tiempos”. Además, explicó que durante años intentó llevar la historia al cine, pero desistió al considerar que era demasiado extensa para una sola película y que el formato de serie televisiva no resultaba adecuado.
“Tenía que existir una forma de contar esta historia épica para una nueva generación. Les aseguro que todavía queda mucho por explorar y creemos que encontramos la manera de hacerlo”, afirmó.
El proyecto llevará como lema oficial “Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios” y contará con la producción de Mendes junto a Pippa Harris y Julie Pastor, de Neal Street, y Alexandra Derbyshire, en asociación con Apple Corps para Sony Pictures. Apple Corps Ltd, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, otorgaron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción guionada, un respaldo que convirtió a la iniciativa en uno de los desarrollos más esperados del actual auge de biopics musicales en Hollywood.