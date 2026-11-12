Daniel Vila defendió el torneo de 30 equipos y cuestionó a quienes proponen reducirlo
El presidente de Independiente Rivadavia aseguró que disminuir la cantidad de participantes significaría un retroceso para la federalización del fútbol argentino. También advirtió sobre las ventajas deportivas que tienen los clubes de Buenos Aires.
Resumen para apurados
- Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, defendió el torneo de 30 equipos en Olé para evitar que el fútbol argentino vuelva a concentrarse solo en Buenos Aires.
- El dirigente argumentó que reducir cupos perjudica al interior, que ya sufre desventajas logísticas y económicas por los constantes viajes frente a los clubes metropolitanos.
- La postura reabre la polémica entre sostener torneos multitudinarios para promover la integración federal o achicar la categoría para elevar el nivel competitivo general.
El formato del fútbol argentino volvió a quedar en el centro del debate. En medio de los cuestionamientos por la cantidad de participantes en la Primera, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, defendió el actual sistema de competencia y consideró que reducir el número de equipos significaría un retroceso para la federalización del deporte.
“Yo creo que el que piensa en un torneo de 20 equipos atrasa porque el fútbol argentino se federalizó. Aparecieron grandes instituciones en el Interior del país cuando se aumentó la cantidad de equipos. Si no, estamos haciendo un fútbol para Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, sostuvo el empresario, dueño del Grupo América, en una entrevista con Olé.
Vila argumentó que la ampliación de participantes permitió fortalecer a las instituciones del Interior y comparó esa decisión con el incremento de selecciones que disputarán el próximo Mundial.
“De la misma manera que se amplían los equipos para jugar un Mundial, creo que haber entrado a un torneo de 30 o 28 equipos, da lo mismo, 26 si querés, me parece que está muy bien porque se federaliza. Si me plantean un torneo de 20 equipos, creo que es un torneo para Buenos Aires, no para el país”, afirmó.
El debate sobre la federalización del fútbol argentino
Sin embargo, la comparación con las principales competencias internacionales presenta diferencias. Mientras el Mundial amplió su cantidad de participantes, las grandes ligas europeas mantienen estructuras más reducidas. Inglaterra, España e Italia cuentan con 20 equipos, mientras que Alemania tiene 18. Francia, incluso, redujo su campeonato de 20 a 18 participantes.
Además, la historia del fútbol argentino demuestra que la presencia de instituciones del Interior en Primera División no depende exclusivamente de la ampliación de los torneos. Clubes como San Martín de Tucumán, Atlético Rafaela, Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz, Olimpo de Bahía Blanca y Chaco For Ever, entre otros, consiguieron ascender cuando la máxima categoría tenía menos participantes.
Las ventajas deportivas de los clubes de Buenos Aires
Otro de los argumentos de Vila estuvo relacionado con las diferencias logísticas entre los clubes metropolitanos y los del Interior. Según explicó, los traslados frecuentes representan una desventaja económica y deportiva para las instituciones alejadas de Buenos Aires.
“Los clubes de Buenos Aires no viajan tan seguido como en el Interior. Nosotros semana por semana tenemos que trasladarnos”, señaló.
El dirigente también remarcó que las consecuencias no se limitan al presupuesto, sino que repercuten directamente en la recuperación física de los futbolistas.
“No solamente el recurso económico del que hay que disponer, sino también el tiempo de descanso del jugador, que es importante”, explicó.
Finalmente, Vila insistió en que la federalización permitirá consolidar el crecimiento institucional y favorecer la aparición de nuevos talentos en distintas regiones del país. Sus declaraciones reavivaron una discusión que atraviesa al fútbol argentino: si aumentar la cantidad de participantes contribuye realmente a fortalecer la competencia o si termina afectando su calidad deportiva.