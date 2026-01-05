Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló sobre la posible llegada de Sebastián Villa a River

Daniel Vila decidió hablar y llevar algo de claridad a un tema que viene creciendo con fuerza en el mercado de pases. El presidente de Independiente Rivadavia se refirió a los rumores que vinculan a Sebastián Villa con River y, si bien evitó confirmar negociaciones concretas, dejó en claro que el colombiano está en la mira de varios clubes.
Consultado puntualmente sobre un posible interés del “Millonario”, el dirigente mendocino fue cauto. No lo negó, pero tampoco lo afirmó. “Hay varios interesados en el jugador, pero no me parece correcto dar nombres. No puedo confirmar eso”, respondió.
Vila también explicó que las conversaciones están siendo canalizadas a través del representante del futbolista, Rodrigo Riep, con quien destacó tener una relación fluida. “No puedo entrar en detalles de las negociaciones. Rodrigo está ayudando mucho y trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte”, señaló.
En cuanto a los números, el presidente confirmó que la pretensión económica ronda los 12 millones de dólares, cifra que ya había trascendido públicamente. Además, explicó por qué el club está dispuesto a escuchar ofertas pese a que Villa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. “En la pretemporada de julio del año pasado acordamos que se quedaba seis meses más y que, si en enero aparecía una oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar salir”, detalló.
Sobre la ausencia del delantero en el inicio de la pretemporada, Vila aclaró que se debió a una extensión de sus vacaciones. “Estaba de viaje. Si no hay novedades de una transferencia, la semana que viene estará en Mendoza”, aseguró.
El dirigente también deslizó que Independiente Rivadavia evalúa la posibilidad de repatriar a Ezequiel Centurión, arquero que fue campeón de la Copa Argentina 2025 con el club y cuyo pase pertenece a River.
Vila respaldó a Villa, luego de su problema con la Justicia
Por último, Vila volvió a respaldar a Villa, tanto desde lo deportivo como desde lo personal. “Este año va a ser jugador de selección, juegue donde juegue”, afirmó, y recordó el contexto en el que decidió contratarlo en 2024. “Futbolísticamente no había nada que analizar. Hoy es un jugador más completo. Cuando hablé con él me aseguró que era inocente y que iba a renacer futbolísticamente. La Justicia luego lo absolvió y para mí fue el mejor jugador del torneo pasado”, concluyó.