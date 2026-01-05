Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló sobre la posible llegada de Sebastián Villa a River

Vila respaldó a Villa, luego de su problema con la Justicia

Por último, Vila volvió a respaldar a Villa, tanto desde lo deportivo como desde lo personal. “Este año va a ser jugador de selección, juegue donde juegue”, afirmó, y recordó el contexto en el que decidió contratarlo en 2024. “Futbolísticamente no había nada que analizar. Hoy es un jugador más completo. Cuando hablé con él me aseguró que era inocente y que iba a renacer futbolísticamente. La Justicia luego lo absolvió y para mí fue el mejor jugador del torneo pasado”, concluyó.