Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló sobre la posible llegada de Sebastián Villa a River

El "Millonario" apunta a dar el golpe del mercado, contratando al colombiano que antes jugó en Boca.

UN DESEO. El Muñeco quiere a Sebastián Villa para reforzar a River en 2026, pero motivos económicos y dirigenciales impedirían el traspaso. UN DESEO. El "Muñeco" quiere a Sebastián Villa para reforzar a River en 2026, pero motivos económicos y dirigenciales impedirían el traspaso.
Hace 34 Min

Daniel Vila decidió hablar y llevar algo de claridad a un tema que viene creciendo con fuerza en el mercado de pases. El presidente de Independiente Rivadavia se refirió a los rumores que vinculan a Sebastián Villa con River y, si bien evitó confirmar negociaciones concretas, dejó en claro que el colombiano está en la mira de varios clubes.

Consultado puntualmente sobre un posible interés del “Millonario”, el dirigente mendocino fue cauto. No lo negó, pero tampoco lo afirmó. “Hay varios interesados en el jugador, pero no me parece correcto dar nombres. No puedo confirmar eso”, respondió.

Vila también explicó que las conversaciones están siendo canalizadas a través del representante del futbolista, Rodrigo Riep, con quien destacó tener una relación fluida. “No puedo entrar en detalles de las negociaciones. Rodrigo está ayudando mucho y trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte”, señaló.

En cuanto a los números, el presidente confirmó que la pretensión económica ronda los 12 millones de dólares, cifra que ya había trascendido públicamente. Además, explicó por qué el club está dispuesto a escuchar ofertas pese a que Villa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. “En la pretemporada de julio del año pasado acordamos que se quedaba seis meses más y que, si en enero aparecía una oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar salir”, detalló.

Sobre la ausencia del delantero en el inicio de la pretemporada, Vila aclaró que se debió a una extensión de sus vacaciones. “Estaba de viaje. Si no hay novedades de una transferencia, la semana que viene estará en Mendoza”, aseguró.

El dirigente también deslizó que Independiente Rivadavia evalúa la posibilidad de repatriar a Ezequiel Centurión, arquero que fue campeón de la Copa Argentina 2025 con el club y cuyo pase pertenece a River.

Vila respaldó a Villa, luego de su problema con la Justicia

Por último, Vila volvió a respaldar a Villa, tanto desde lo deportivo como desde lo personal. “Este año va a ser jugador de selección, juegue donde juegue”, afirmó, y recordó el contexto en el que decidió contratarlo en 2024. “Futbolísticamente no había nada que analizar. Hoy es un jugador más completo. Cuando hablé con él me aseguró que era inocente y que iba a renacer futbolísticamente. La Justicia luego lo absolvió y para mí fue el mejor jugador del torneo pasado”, concluyó.

Temas Club Atlético River PlateMendozaCopa ArgentinaClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaSebastián VillaLiga Profesional de FútbolEzequiel Centurión
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santos de Brasil acelera por una figura del fútbol argentino

Santos de Brasil acelera por una figura del fútbol argentino

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

River Plate analiza un pase explosivo y Sebastián Villa vuelve a escena

Martín Benítez se tiene fe en Atlético Tucumán: “Le vamos a dar alegrías a nuestra hinchada”

Martín Benítez se tiene fe en Atlético Tucumán: “Le vamos a dar alegrías a nuestra hinchada”

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
4

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño
5

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
6

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Más Noticias
El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Comentarios