Concepción FC quiere dar vuelta la historia y llegar a la final

Resumen para apurados
- Concepción FC recibirá el domingo a Villa San Antonio en Tucumán por la semifinal del Regional Amateur, obligado a revertir el 0-1 de la ida para alcanzar la final.
- Tras caer por la mínima en Salta, el DT Mario Suárez evalúa disponer un esquema más ofensivo en el ataque con el ingreso de Felipe Estrada para acompañar a Facundo Cruz.
- Superar esta serie no solo clasificaría al equipo tucumano a la definición regional, sino que además le aseguraría un boleto al Torneo Argentino del Interior 2027.
Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente como principal impulso, Concepción FC afrontará el domingo una verdadera final. Desde las 18, los Cuervos del Sur recibirán a Villa San Antonio de Salta, en el partido de vuelta de la semifinal de la Región Norte del Regional Federal Amateur. El encuentro será dirigido por el catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. En La Perla del Sur saben que no hay margen para el error. Después de caer por 1-0 en la ida, Concepción está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de llegar a la definición del torneo.
El DT Mario Suárez definirá mañana la formación titular. Una de las alternativas que analiza es mantener la base que jugó en Salta o apostar por un esquema más ofensivo, con el ingreso de Felipe Estrada para acompañar a Facundo Cruz en la delantera. La formación que aparece como primera opción es: Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Marcos Carrera y Hernán Lastra; Matías Barboza y Cruz.
Si finalmente decide utilizar dos delanteros de área, Estrada podría ingresar en lugar de Figueroa, mientras que Sánchez pasaría a ocupar el lateral derecho.
La expectativa crece con el correr de las horas. Concepción necesita el acompañamiento de su público para superar un duro escollo y alcanzar la final. Además, conseguir ese objetivo le permitirá asegurar su clasificación al Torneo Argentino del Interior 2027.
Las entradas se venderán el domingo desde las 14, en las boleterías del estadio. Las generales costarán $20.000, las plateas $25.000 y los socios abonarán $15.000.