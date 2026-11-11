Concepción FC quiere dar vuelta la historia y llegar a la final

Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente como principal impulso, Concepción FC afrontará el domingo una verdadera final. Desde las 18, los Cuervos del Sur recibirán a Villa San Antonio de Salta, en el partido de vuelta de la semifinal de la Región Norte del Regional Federal Amateur. El encuentro será dirigido por el catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. En La Perla del Sur saben que no hay margen para el error. Después de caer por 1-0 en la ida, Concepción está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de llegar a la definición del torneo.