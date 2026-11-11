DeportesFútbol

Concepción FC quiere dar vuelta la historia y llegar a la final

Los Cuervos del Sur recibirán el domingo a Villa San Antonio de Salta, desde las 18, con la obligación de revertir el 0-1 de la ida. La ilusión de llegar a la definición del Regional sigue intacta.

VOLANTE. Brahian Collante es una de las alternativas ofensivas que tiene Concepción FC.
VOLANTE. Brahian Collante es una de las alternativas ofensivas que tiene Concepción FC.
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Concepción FC recibirá el domingo a Villa San Antonio en Tucumán por la semifinal del Regional Amateur, obligado a revertir el 0-1 de la ida para alcanzar la final.
  • Tras caer por la mínima en Salta, el DT Mario Suárez evalúa disponer un esquema más ofensivo en el ataque con el ingreso de Felipe Estrada para acompañar a Facundo Cruz.
  • Superar esta serie no solo clasificaría al equipo tucumano a la definición regional, sino que además le aseguraría un boleto al Torneo Argentino del Interior 2027.
Resumen generado con IA

Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente como principal impulso, Concepción FC afrontará el domingo una verdadera final. Desde las 18, los Cuervos del Sur recibirán a Villa San Antonio de Salta, en el partido de vuelta de la semifinal de la Región Norte del Regional Federal Amateur. El encuentro será dirigido por el catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. En La Perla del Sur saben que no hay margen para el error. Después de caer por 1-0 en la ida, Concepción está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de llegar a la definición del torneo.

El DT Mario Suárez definirá mañana la formación titular. Una de las alternativas que analiza es mantener la base que jugó en Salta o apostar por un esquema más ofensivo, con el ingreso de Felipe Estrada para acompañar a Facundo Cruz en la delantera. La formación que aparece como primera opción es: Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Marcos Carrera y Hernán Lastra; Matías Barboza y Cruz.

Si finalmente decide utilizar dos delanteros de área, Estrada podría ingresar en lugar de Figueroa, mientras que Sánchez pasaría a ocupar el lateral derecho.

La expectativa crece con el correr de las horas. Concepción necesita el acompañamiento de su público para superar un duro escollo y alcanzar la final. Además, conseguir ese objetivo le permitirá asegurar su clasificación al Torneo Argentino del Interior 2027.

 Las entradas se venderán el domingo desde las 14, en las boleterías del estadio. Las generales costarán $20.000, las plateas $25.000 y los socios abonarán $15.000.

Temas TucumánConcepciónConcepción Fútbol ClubArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios