¿Cuánta cantidad de magnesio necesitamos consumir por día para mejorar la calidad del sueño?

Resumen para apurados
- Especialistas médicos recomiendan consumir entre 310 y 420 mg diarios de magnesio según edad y sexo para relajar el sistema nervioso y tratar el insomnio de forma eficaz.
- El cuerpo absorbe apenas entre el 30% y 40% del magnesio presente en alimentos como legumbres o frutos secos, por lo que a menudo se recurre a suplementos dietarios.
- Una ingesta adecuada de este mineral se consolida como una alternativa natural frente a la melatonina, optimizando la salud muscular y el descanso a largo plazo.
Cuando llega la noche, una hormona llamada melatonina nos indica en qué momento debemos iniciar el proceso del sueño. Las personas que sufren de insomnio o problemas para conciliar el descanso, pueden acudir a una dosis de este compuesto para reducir el tiempo en que se tardan para quedarse dormidos. Pero existen otros actores fundamentales a la hora de mejorar el descanso e incluso extremadamente accesibles, como es el caso del magnesio. ¿Cuál es la dosis de este mineral diaria que puede facilitar el descanso?
El magnesio es un facilitador del sueño que puede reemplazar a los suplementos de melatonina, una sustancia que es conocida por aliviar el insomnio y el desfase horario. Se trata de un mineral que juega un papel fundamental en una serie de funciones corporales. Este comprende al metabolismo, la regulación del azúcar en la sangre, la salud ósea, la función nerviosa y muscular, pero por sobre todo, es un actor crucial en el momento del descanso.
¿Cuáles son los efectos del magnesio en el organismo?
Este mineral es un electrolito que ayuda a regular las reacciones químicas y el balance de fluidos. El magnesio promueve la relajación del cuerpo y lo prepara para el descanso. Para las personas que buscan mejorar su calidad del sueño, consumir magnesio por la noche es el momento perfecto para beneficiarse de sus efectos relajantes. Este “ayuda a calmar el sistema nervioso, logrando que este funcione de manera más eficiente. El magnesio también juega un papel en la relajación muscular y la función nerviosa", explica W. Christopher Winter, médico especialista del sueño en el centro Charlottesville Neurology and Sleep Medicine, en Virginia.
Para poder aprovechar los beneficios del magnesio debemos tener en cuenta cuál es la cantidad de este mineral que debemos consumir a diario. De acuerdo con los especialistas, la dosis diaria de magnesio que debemos incorporar va a depender de factores como el sexo, la edad y si estamos gestando o amamantando. Sin embargo existen cantidades promedio necesarias para alcanzar nuestro requerimiento diario y lograr un descanso saludable.
Las dosis diarias de magnesio que debemos incorporar para mejorar nuestra calidad de sueño
De acuerdo con variables como la edad y el sexo, estas son las dosis diarias de magnesio requeridas por nuestro cuerpo, según el sexo y la edad.
- Hombre, de 19 a 30 años: 400 miligramos (mg)
- Hombre, de 31 a 50 años: 420 mg
- Hombre, 51 años o más: 420 mg
- Mujer, de 19 a 30 años: 310 mg
- Mujer, de 31 a 50 años: 320 mg
- Mujer, 51 años o más: 320 mg
- Mujeres embarazadas, de 19 a 30 años: 350 mg
- Mujeres embarazadas, de 31 a 50 años: 360 mg
- Mujeres lactantes de 19 a 30 años: 310 mg
- Mujeres lactantes de 31 a 50 años: 320 mg
Son pocas las personas que alcanzan los requrimientos diarios de este mineral. Esto se debe a que nuestro cuerpo absorbe solo entre el 30 y el 40 por ciento del magnesio que contienen los alimentos ricos en este electrolito, como lo son vegetales de hojas verdes, legumbres, nueces y cereales integrales.
Sin embargo, vale la pena señalar que otras investigaciones han descubierto que las personas que tomaron también un suplemento dietario junto con magnesio de los alimentos obtuvieron una cantidad más que adecuada, lo que sugiere que los suplementos pueden ser útiles si no se obtiene lo suficiente solo a través de los alimentos.