¿Cuánta cantidad de magnesio necesitamos consumir por día para mejorar la calidad del sueño?

¿Cuáles son los efectos del magnesio en el organismo?

Este mineral es un electrolito que ayuda a regular las reacciones químicas y el balance de fluidos. El magnesio promueve la relajación del cuerpo y lo prepara para el descanso. Para las personas que buscan mejorar su calidad del sueño, consumir magnesio por la noche es el momento perfecto para beneficiarse de sus efectos relajantes. Este “ayuda a calmar el sistema nervioso, logrando que este funcione de manera más eficiente. El magnesio también juega un papel en la relajación muscular y la función nerviosa", explica W. Christopher Winter, médico especialista del sueño en el centro Charlottesville Neurology and Sleep Medicine, en Virginia.