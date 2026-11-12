EspectáculosFamosos

El Puma Rodríguez se levantó y se fue de Es mi sueño: ¿qué hizo Abel Pintos?

El cantante venezolano protagonizó un inesperado momento en Es mi sueño al levantarse y abandonar su silla en pleno programa. Abel Pintos y Joaquín Levinton reaccionaron con humor y sorprendieron con sus comentarios.

Sorpresa en Es mi sueño: El Puma Rodríguez se levantó y Abel Pintos lanzó un comentario inesperado
Sorpresa en Es mi sueño: El Puma Rodríguez se levantó y Abel Pintos lanzó un comentario inesperado ElDoce.tv
Por Mercedes Mosca 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • José Luis "El Puma" Rodríguez abandonó sorpresivamente el jurado de "Es mi sueño" durante la emisión del programa, provocando desconcierto temporal entre sus compañeros.
  • Abel Pintos y Joaquín Levinton reaccionaron con bromas e ironías ante el asiento vacío, hasta que el cantante venezolano regresó a su lugar instantes después.
  • La situación reflejó la complicidad y el clima distendido del panel, consolidándose como uno de los momentos más comentados y virales del ciclo televisivo.
Resumen generado con IA

Un momento inesperado se vivió durante una emisión de Es mi sueño cuando José Luis “El Puma” Rodríguez se levantó de su silla y se retiró del jurado sin hacer ningún comentario previo. La situación tomó por sorpresa a sus compañeros, especialmente a Abel Pintos, quien reaccionó con humor ante la inesperada salida del cantante venezolano.

Video: Abel Pintos compartió "La Llave" con el coro del Cottolengo frente al papa León XIV

Video: Abel Pintos compartió La Llave con el coro del Cottolengo frente al papa León XIV

El episodio también llamó la atención de Ángela y Joaquín Levinton, quienes siguieron de cerca lo ocurrido. Lejos de mostrar preocupación, los integrantes del jurado aprovecharon la situación para hacer algunas bromas sobre la ausencia del artista.

La reacción de Abel Pintos cuando El Puma Rodríguez se levantó y se fue

Al advertir que El Puma había abandonado su lugar, Abel Pintos no dejó pasar el momento y lanzó un comentario irónico que provocó la reacción de sus compañeros.

“Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que el Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”, expresó el cantante argentino, en tono de broma.

La ocurrencia generó un momento distendido en el programa, mientras el jurado intentaba continuar con la dinámica habitual pese a la sorpresiva ausencia del artista venezolano.

La broma de Joaquín Levinton y el regreso del cantante venezolano

Joaquín Levinton también se sumó a los comentarios de Abel Pintos y aprovechó la salida de su compañero para ironizar sobre quién podría ocupar su lugar.

“La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o dejarlo así”, manifestó el líder de Turf.

Durante unos instantes, Levinton ocupó el lugar que había dejado El Puma y permaneció junto a Ángela. Sin embargo, la situación no pasó de una broma: poco después, el cantante venezolano regresó al estudio y volvió a ocupar su silla en el jurado de Es mi sueño.

El episodio protagonizó uno de los momentos más llamativos de la emisión y dejó en evidencia la complicidad entre los integrantes del panel.

Temas Abel PintosJoaquín Levinton
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?
1

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo
2

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT
3

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional
4

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia
5

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Ranking notas premium
Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones
1

Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo
2

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú
3

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal
4

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
5

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Más Noticias
El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

León XIV reprende a Milei: qué dijeron los medios internacionales sobre la visita del Papa

"León XIV reprende a Milei": qué dijeron los medios internacionales sobre la visita del Papa

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

Se conoció el parte médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras ser atendida de urgencia

Se conoció el parte médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras ser atendida de urgencia

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advirtió a un signo que deberá alejarse de los conflictos en noviembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advirtió a un signo que deberá alejarse de los conflictos en noviembre

Cuánto cuestan las entradas y combos de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Cuánto cuestan las entradas y combos de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Comentarios