El Puma Rodríguez se levantó y se fue de Es mi sueño: ¿qué hizo Abel Pintos?

Resumen para apurados
- José Luis "El Puma" Rodríguez abandonó sorpresivamente el jurado de "Es mi sueño" durante la emisión del programa, provocando desconcierto temporal entre sus compañeros.
- Abel Pintos y Joaquín Levinton reaccionaron con bromas e ironías ante el asiento vacío, hasta que el cantante venezolano regresó a su lugar instantes después.
- La situación reflejó la complicidad y el clima distendido del panel, consolidándose como uno de los momentos más comentados y virales del ciclo televisivo.
Un momento inesperado se vivió durante una emisión de Es mi sueño cuando José Luis “El Puma” Rodríguez se levantó de su silla y se retiró del jurado sin hacer ningún comentario previo. La situación tomó por sorpresa a sus compañeros, especialmente a Abel Pintos, quien reaccionó con humor ante la inesperada salida del cantante venezolano.
El episodio también llamó la atención de Ángela y Joaquín Levinton, quienes siguieron de cerca lo ocurrido. Lejos de mostrar preocupación, los integrantes del jurado aprovecharon la situación para hacer algunas bromas sobre la ausencia del artista.
La reacción de Abel Pintos cuando El Puma Rodríguez se levantó y se fue
Al advertir que El Puma había abandonado su lugar, Abel Pintos no dejó pasar el momento y lanzó un comentario irónico que provocó la reacción de sus compañeros.
“Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que el Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”, expresó el cantante argentino, en tono de broma.
La ocurrencia generó un momento distendido en el programa, mientras el jurado intentaba continuar con la dinámica habitual pese a la sorpresiva ausencia del artista venezolano.
La broma de Joaquín Levinton y el regreso del cantante venezolano
Joaquín Levinton también se sumó a los comentarios de Abel Pintos y aprovechó la salida de su compañero para ironizar sobre quién podría ocupar su lugar.
“La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o dejarlo así”, manifestó el líder de Turf.
Durante unos instantes, Levinton ocupó el lugar que había dejado El Puma y permaneció junto a Ángela. Sin embargo, la situación no pasó de una broma: poco después, el cantante venezolano regresó al estudio y volvió a ocupar su silla en el jurado de Es mi sueño.
El episodio protagonizó uno de los momentos más llamativos de la emisión y dejó en evidencia la complicidad entre los integrantes del panel.