El Puma Rodríguez se levantó y se fue de Es mi sueño: ¿qué hizo Abel Pintos?

Un momento inesperado se vivió durante una emisión de Es mi sueño cuando José Luis “El Puma” Rodríguez se levantó de su silla y se retiró del jurado sin hacer ningún comentario previo. La situación tomó por sorpresa a sus compañeros, especialmente a Abel Pintos, quien reaccionó con humor ante la inesperada salida del cantante venezolano.