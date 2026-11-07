Breves judiciales

Nueva sede judicial en Tribunales

La Red de Jueces, Fiscales y Defensores inauguró su espacio institucional en el Palacio de Justicia tucumano.

Los miembros de la Red, en la puerta de la flamante sede.
Los miembros de la Red, en la puerta de la flamante sede.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Red de Jueces, Fiscales y Defensores inauguró su sede en el Palacio de Justicia de Tucumán para consolidar su representación institucional dentro del Poder Judicial provincial.
  • La apertura se concretó con la presencia de integrantes de la Red en los Tribunales locales, en el marco del desarrollo y articulación interna de los operadores de la justicia.
  • La nueva sede facilitará el trabajo conjunto entre magistrados y funcionarios, promoviendo una mayor coordinación y representatividad gremial en el ámbito judicial tucumano.
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