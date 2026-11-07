Nueva sede judicial en Tribunales

Resumen para apurados
- La Red de Jueces, Fiscales y Defensores inauguró su sede en el Palacio de Justicia de Tucumán para consolidar su representación institucional dentro del Poder Judicial provincial.
- La apertura se concretó con la presencia de integrantes de la Red en los Tribunales locales, en el marco del desarrollo y articulación interna de los operadores de la justicia.
- La nueva sede facilitará el trabajo conjunto entre magistrados y funcionarios, promoviendo una mayor coordinación y representatividad gremial en el ámbito judicial tucumano.
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