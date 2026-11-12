Tenerife apadrinará a la hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años tras la tragedia que conmocionó al fútbol español

El compromiso del Tenerife "más allá de las obligaciones legales"

Durante el acto tributo en la cancha, el máximo accionista de la institución, Rayco García, tomó la palabra frente a la multitud para confirmar que la entidad no dejará desprotegida a la familia del jugador. "Carla, la hija de nuestro Demi, jamás va a estar sola. Nos vamos a ocupar de que cuando sea grande sepa quién es su padre y se sienta orgullosa de que defendió los colores del Tenerife. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa", expresó el directivo en sus declaraciones.