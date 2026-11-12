Tenerife apadrinará a la hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años tras la tragedia que conmocionó al fútbol español

Resumen para apurados
- El club Tenerife anunció en su estadio que apadrinará económicamente a la hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años, tras la muerte del futbolista ocurrida luego de un partido.
- De Miguel falleció a los 30 años por un paro cardíaco derivado de un violento choque con el arquero rival ante el Andorra. Había logrado el ascenso con la institución en 2025.
- La medida trasciende las obligaciones legales para garantizar el sustento de la niña y preservar la memoria del delantero, consolidando un respaldo institucional a largo plazo.
El club Tenerife anunció una decisión institucional y humana que conmocionó al fútbol español: acompañará económicamente a Carla, la hija de apenas un año del futbolista Jesús de Miguel, hasta que la niña alcance la mayoría de edad. La medida fue comunicada públicamente por las autoridades del club insular durante un emotivo homenaje realizado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en presencia de familiares, compañeros de plantel e hinchas de la institución.
El compromiso asumido por la dirigencia busca garantizar el sustento y la contención de la pequeña tras la repentina muerte del delantero a los 30 años de edad. Además, el club se propuso como objetivo institucional asegurar que la niña crezca conociendo la trayectoria y el legado deportivo que dejó su padre en la isla.
El compromiso del Tenerife "más allá de las obligaciones legales"
Durante el acto tributo en la cancha, el máximo accionista de la institución, Rayco García, tomó la palabra frente a la multitud para confirmar que la entidad no dejará desprotegida a la familia del jugador. "Carla, la hija de nuestro Demi, jamás va a estar sola. Nos vamos a ocupar de que cuando sea grande sepa quién es su padre y se sienta orgullosa de que defendió los colores del Tenerife. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa", expresó el directivo en sus declaraciones.
A su turno, el director ejecutivo del club, Antonio Manuel Porro Granados, respaldó el anuncio institucional al señalar que la dirigencia buscará brindar el máximo apoyo posible a los seres queridos del deportista, incluso más allá de las obligaciones legales que le corresponden al club.
El vestuario del equipo también estuvo representado en la jornada por el capitán del plantel, Enric Gallego. El referente se dirigió directamente a la familia de De Miguel para transmitirle el respaldo incondicional del grupo: "No estáis solos. Aquí tenéis una familia", manifestó durante la ceremonia de homenaje.
La tragedia en cancha que provocó el deceso del delantero
Jesús de Miguel falleció el 3 de noviembre a los 30 años de edad, luego de permanecer hospitalizado por un grave incidente ocurrido en pleno campo de juego. El día anterior, durante un partido disputado frente al Andorra, el delantero sufrió un violento choque con el arquero rival, Jesús Owono. La jugada derivó en un brutal impacto que le provocó un paro cardíaco fatal.
El futbolista madrileño había llegado al Tenerife en 2025 y formó parte del plantel profesional que logró el ascenso y el regreso del equipo a la Segunda División de España. Tras haber desarrollado la totalidad de su carrera profesional en las categorías de ascenso de ese país, su prematura partida provocó una profunda consternación en el ámbito deportivo y derivó en la decisión del club de velar por el futuro de su pequeña hija hasta que cumpla los 18 años.