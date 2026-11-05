Muerte de Jesús de Miguel: cómo un golpe en el pecho puede provocar un paro cardíaco en un deportista sano

El episodio ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, por la Segunda División de España. De Miguel intentaba controlar un balón cuando el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió a despejar la pelota y lo arrolló en el choque. El impacto le provocó un colapso inmediato sobre el césped y un paro cardiorrespiratorio. Pese a que los servicios médicos lograron restablecerle el pulso inicial antes de suspender el encuentro y derivarlo en ambulancia, el parte médico de la madrugada posterior confirmó un severo empeoramiento neurológico que concluyó con su deceso por la mañana.