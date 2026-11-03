Line up de lujo: los artistas que se presentarán en el Lollapalooza 2027

Resumen para apurados
- Lollapalooza Argentina confirmó su grilla para el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en San Isidro, liderada por The Killers, Travis Scott y Tini, para celebrar su 12ª edición.
- Los abonos para los tres días se venden desde junio en la plataforma All Access a partir de $300.000, registrando largas filas virtuales tras revelarse los artistas.
- La masiva convocatoria proyectada consolidará nuevamente al país como polo clave del circuito de festivales internacionales en la región sudamericana.
Las entradas del Lollapalooza están a la venta desde junio de este año. Finalmente, este lunes, la organización del evento dio a conocer la cartelera final con los artistas que se presentarán. El line up contará con representantes de decenas de países y de ritmos y estilos diversos, entre los cuales los argentinos tendrán un rol destacado como anfitriones.
Los shows fueron pactados para el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027. La decimosegunda edición del Lollapalooza Argentina vuelve a mostrar su característica ecléctica. Pop, rock, hip hop y electrónica volverán a sonar en el Hipódromo de San Isidro.
Line up del Lollapalooza 2027
Viernes 12
The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Midnight Generation, Mind Enterprises, AYYBO, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.
Sábado 13
Travis Scott, Tini, Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Tourfest, Angine de Poitrine, Carlita, Sammy Virji, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Tiga, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola
Domingo 14
Charli XCX, David Guetta, Sombr, Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young, Tomora, K40S, Leon Bridges, Usted Señálemelo, Snow Strippers, Ninajirachi, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Amaia, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Enzocerobulto, Daniela Spalla, Zé Pequeña, Dandara, Hana Fox, Molle y La Ramona
Entradas para el Lollapalooza: cómo sacarlas y cuánto cuestan
Las entradas pueden sacarse de forma online desde la plataforma All Access –allaccess.com.ar–.
Entrada General
Acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios
Compra de comida y bebida con una amplia variedad de opciones gastronómicas especialmente seleccionadas
Compra de merch oficial de bandas y del festival
Zona de relax y espacio de sombra (Picnic)
Acceso al beergarden para mayores de 18 años
Acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, La Playa y mucho más!
Obras de arte e instalaciones de reconocidos artistas
Estaciones de agua gratuitas
Puestos de carga de cashless
Alquiler de lockers
Baños generales y accesibles en todo el predio
Los menores de 10 años entran gratis con un adulto con entrada
Entrada General Plus Rino
Ingreso a sector exclusivo dentro del predio donde habrá:
Espacios de relax con sombra
Acceso a wifi
Baños preferenciales
Pantallas gigantes con transmisión del festival
Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch y carga de cashless
Estaciones de carga de celular
Guardarropa
Puestos de hidratación exclusivos
Zona de juegos al aire libre
Staff dedicado a atender las necesidades y/o consultas
Entrada Lollalounge
Acceso a zona exclusiva con vista preferencial lateral a los escenarios principales
Áreas de relax y descanso con sombra
Acceso a wifi
Baños preferenciales
Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch y carga de cashless
Estaciones de carga de celular
Guardarropas
Look Station
Pantallas gigantes con transmisión del festival
Puestos de hidratación
Zona de juegos al aire libre
Servicio de concierge
Quienes quieran asistir a los tres días del festival todavía pueden acceder al abono general. Un día después del anuncio del line up, la página empezó a tener tiempo de espera para la compra. No hay entradas por día, sino que todas son para las tres jornadas.
- 3 Day Pass: $300.000
- 3 Day Pass Plus Rino: $525.000
- 3 Day Pass Lolla Lounge: $805.000