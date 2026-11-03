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Line up de lujo: los artistas que se presentarán en el Lollapalooza 2027

The Killers, Travis Scott, Tini, Charli XCX y David Guetta encabezan la programación del festival, que se realizará en marzo próximo.

El DJ francés se presentará en la tercera jornada del Lollapalooza.
El DJ francés se presentará en la tercera jornada del Lollapalooza. Foto: Instagram/davidguetta
Por Redacción Cultura Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lollapalooza Argentina confirmó su grilla para el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en San Isidro, liderada por The Killers, Travis Scott y Tini, para celebrar su 12ª edición.
  • Los abonos para los tres días se venden desde junio en la plataforma All Access a partir de $300.000, registrando largas filas virtuales tras revelarse los artistas.
  • La masiva convocatoria proyectada consolidará nuevamente al país como polo clave del circuito de festivales internacionales en la región sudamericana.
Resumen generado con IA

Las entradas del Lollapalooza están a la venta desde junio de este año. Finalmente, este lunes, la organización del evento dio a conocer la cartelera final con los artistas que se presentarán. El line up contará con representantes de decenas de países y de ritmos y estilos diversos, entre los cuales los argentinos tendrán un rol destacado como anfitriones.

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Los shows fueron pactados para el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027. La decimosegunda edición del Lollapalooza Argentina vuelve a mostrar su característica ecléctica. Pop, rock, hip hop y electrónica volverán a sonar en el Hipódromo de San Isidro.

Line up del Lollapalooza 2027

Viernes 12

The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Midnight Generation, Mind Enterprises, AYYBO, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

Sábado 13

Travis Scott, Tini, Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese, Slayyyter, Un Poco de Ruido, Tourfest, Angine de Poitrine, Carlita, Sammy Virji, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Tiga, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola

Domingo 14

Charli XCX, David Guetta, Sombr, Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young, Tomora, K40S, Leon Bridges, Usted Señálemelo, Snow Strippers, Ninajirachi, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Amaia, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Enzocerobulto, Daniela Spalla, Zé Pequeña, Dandara, Hana Fox, Molle y La Ramona

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Entradas para el Lollapalooza: cómo sacarlas y cuánto cuestan

Las entradas pueden sacarse de forma online desde la plataforma All Access –allaccess.com.ar–. 

Entrada General

Acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios

Compra de comida y bebida con una amplia variedad de opciones gastronómicas especialmente seleccionadas

Compra de merch oficial de bandas y del festival

Zona de relax y espacio de sombra (Picnic)

Acceso al beergarden para mayores de 18 años

Acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, La Playa y mucho más!

Obras de arte e instalaciones de reconocidos artistas

Estaciones de agua gratuitas

Puestos de carga de cashless

Alquiler de lockers

Baños generales y accesibles en todo el predio

Los menores de 10 años entran gratis con un adulto con entrada

Entrada General Plus Rino

Ingreso a sector exclusivo dentro del predio donde habrá:

Espacios de relax con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch y carga de cashless

Estaciones de carga de celular

Guardarropa

Puestos de hidratación exclusivos

Zona de juegos al aire libre

Staff dedicado a atender las necesidades y/o consultas

Entrada Lollalounge

Acceso a zona exclusiva con vista preferencial lateral a los escenarios principales

Áreas de relax y descanso con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch y carga de cashless

Estaciones de carga de celular

Guardarropas

Look Station

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Puestos de hidratación

Zona de juegos al aire libre

Servicio de concierge

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Quienes quieran asistir a los tres días del festival todavía pueden acceder al abono general. Un día después del anuncio del line up, la página empezó a tener tiempo de espera para la compra. No hay entradas por día, sino que todas son para las tres jornadas.

  • 3 Day Pass: $300.000
  • 3 Day Pass Plus Rino: $525.000
  • 3 Day Pass Lolla Lounge: $805.000
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