“La música me salvó”: la emotiva confesión de Milo J tras ganar 13 Premios Gardel
Milo J se convirtió en la gran figura de los Premios Gardel 2026 al quedarse con 13 estatuillas, incluido el Gardel de Oro. Tras la ceremonia, el cantante habló sobre su familia, sus orígenes en Morón y el rol fundamental que tuvo la música en su vida.
Resumen para apurados
- El cantante Milo J ganó 13 estatuillas, incluido el Gardel de Oro, en los Premios Gardel 2026 celebrados en el Teatro Coliseo por el éxito de su disco La vida era más corta.
- El artista de 19 años oriundo de Morón destacó el rol de su familia y sus humildes orígenes, señalando que la música lo salvó y le permitió fusionar rap con sonidos folklóricos.
- Tras consagrarse como el gran ganador de la noche, Milo J se consolida en la escena nacional y se prepara para ser el músico más joven en realizar dos shows en el estadio Vélez.
“Estoy sintiendo felicidad, un poco extasiado pero extasiado bien”. Con esa frase, Milo J resumió una de las noches más importantes de su carrera. El artista de Morón se convirtió en el gran protagonista de los Premios Gardel 2026 al ganar 13 estatuillas, incluido el Gardel de Oro, el reconocimiento más importante de la música argentina.
La ceremonia organizada por CAPIF se realizó en el Teatro Coliseo y reunió a las principales figuras de la escena nacional. A sus 19 años, Camilo Joaquín Villarruel —su nombre real— logró una marca histórica impulsado por La vida era más corta, el disco con el que conquistó categorías centrales como Álbum del Año y Mejor Canción por Niño.
Lejos de mostrarse desbordado por la consagración, el cantante habló desde la emoción y el asombro: “Creo que nunca termino de ser consciente, la verdad, pero eso es lindo. Me sigo sorprendiendo con lo que me pasa”.
La familia, el barrio y la música: las claves de Milo J
Durante la noche de los Gardel, Milo J destacó especialmente la presencia de su familia en el Teatro Coliseo. “Lo que más disfruté de esta noche es haber podido vivirlo con mi familia. En los recesos iba, los saludaba. Vivirlo con ellos fue hermoso”, expresó el músico, que recién cumplirá 20 años el próximo 25 de octubre.
En sus declaraciones también recordó sus orígenes en el barrio San José de Morón y habló de las dificultades que atravesó antes de alcanzar el reconocimiento masivo. “No vengo de un lugar donde estamos llenos de oportunidades, llenos de herramientas, llenos de comida y llenos de plata”, afirmó.
El cantante explicó que muchas de sus canciones nacen de experiencias personales y de todo lo vivido junto a sus amigos y su familia. “Sabemos bien todo lo que sufrimos, todo lo que se sufre para llegar hasta acá”, sostuvo frente a la prensa luego de recibir los premios.
Cómo fue el ascenso meteórico de Milo J
Nacido el 25 de octubre de 2006, Milo J comenzó a hacer música siendo menor de edad y rápidamente se transformó en una de las figuras más fuertes de la escena urbana argentina. Su estilo combina rap, hip hop, folklore y sonidos tradicionales, una mezcla influenciada por la música que escuchaba en su casa desde chico.
Ese cruce de géneros quedó especialmente reflejado en La vida era más corta, el álbum que marcó una nueva etapa artística en su carrera. El trabajo incluye elementos folklóricos, bandoneones y referencias a la música popular argentina, alejándose de las fórmulas más clásicas de la música urbana.
Además del Gardel de Oro, el artista ganó premios por Luciérnagas junto a Silvio Rodríguez, Gil con Trueno y Olimpo, entre otras categorías.
En medio de la celebración, Milo J también dejó una de las frases más personales de la noche al hablar del rol que tuvo la música en su vida: “Me salvó de no ser feliz. Yo encuentro tranquilidad, encuentro confort, encuentro breves momentos de felicidad como estos y la música me salvó de no vivirlos”.
El crecimiento del cantante no parece detenerse. Tras convertirse en el artista más premiado de la edición 2026 de los Gardel, el músico se prepara para otro hito: será el cantante más joven en realizar dos estadios Vélez.