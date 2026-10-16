Huang, CEO de Nvidia: "Cada empresa será algún día una empresa de IA"

Resumen para apurados
- En Suecia, Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirmó hoy que toda empresa adoptará IA, al presentar la supercomputadora Sferical One para impulsar la soberanía tecnológica europea.
- La firma invirtió U$S 8.000 millones este año en Europa en firmas como Nebius y Nscale, mientras expande su alianza con Volvo Cars para el desarrollo de vehículos autónomos.
- La estrategia busca consolidar a Nvidia como el proveedor clave de infraestructura crítica y procesamiento, acelerando la transformación de la IA en toda la economía global.
"Cada empresa será algún día una empresa de inteligencia artificial. Cada sector se verá impactado por la IA", dijo Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y resume su visión sobre el futuro de la economía.
El directivo la pronunció durante el lanzamiento de Sferical One, una supercomputadora sueca que utiliza chips de Nvidia y que tiene como objetivo mantener dentro del país los datos sensibles y el conocimiento especializado de Suecia.
Para Huang, la IA ya no es una tecnología reservada a un puñado de empresas tecnológicas, sino una herramienta transversal que atravesará todos los rubros. Esa convicción explica la estrategia de inversión de la compañía. Nvidia destinó U$S8.000 al sector de la inteligencia artificial en Europa durante este año y, según su CEO, todavía queda un monto significativo por ejecutar: "Tenemos unos cuantos mil millones en preparación", señaló a la agencia AFP.
Inversiones estratégicas en el ecosistema europeo
Huang detalló que la empresa apuesta por inversiones en distintos eslabones de la cadena. "Hemos invertido de manera estratégica en distintas partes de este ecosistema, en empresas de muy alta calidad que creemos que pueden contribuir a impulsarlo", explicó.
Mencionó como ejemplos al proveedor británico de centros de datos Nscale y al proveedor neerlandés de servicios de nube para la IA, Nebius. Ambos forman parte de la infraestructura que sostiene el desarrollo de modelos de inteligencia artificial en el continente.
La supercomputadora Sferical One, presentada en Suecia, se enmarca en esa lógica. Su propósito es que el país nórdico pueda procesar datos sensibles sin depender de servidores extranjeros, un punto cada vez más relevante para los gobiernos europeos que buscan soberanía tecnológica.
Nvidia no solo provee los chips, sino que busca posicionarse como el socio central de los proyectos de inteligencia artificial a gran escala.
La apuesta por la conducción autónoma
Durante la misma visita, el fabricante Volvo Cars anunció que extenderá su colaboración con Nvidia para mejorar la tecnología de seguridad de sus futuros modelos de vehículos autónomos.
La alianza apunta a reforzar la capacidad de procesamiento de los sistemas de conducción asistida, un terreno donde la potencia de cómputo resulta determinante.