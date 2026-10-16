Huang, CEO de Nvidia: "Cada empresa será algún día una empresa de IA"

Para Huang, la IA ya no es una tecnología reservada a un puñado de empresas tecnológicas, sino una herramienta transversal que atravesará todos los rubros. Esa convicción explica la estrategia de inversión de la compañía. Nvidia destinó U$S8.000 al sector de la inteligencia artificial en Europa durante este año y, según su CEO, todavía queda un monto significativo por ejecutar: "Tenemos unos cuantos mil millones en preparación", señaló a la agencia AFP.