Los colores que serán tendencia en el verano 2027: cómo combinarlos y llevarlos con estilo

Resumen para apurados
- La industria de la moda definió para el verano 2027 cinco colores clave en pasarelas de Argentina y el mundo para reemplazar el predominio de los tonos neutros.
- Inspirada en firmas como Prada y pautas de Pantone, la paleta incluye rojo tomate, turquesa y verde oliva, ya adoptados por celebridades locales como Zaira Nara.
- Se prevé una incorporación gradual de estos tonos vibrantes en el guardarropa cotidiano, marcando una transición estética hacia atuendos más audaces y expresivos.
La temporada 2026/2027 impone un cambio directo en la estética del guardarropa: la consigna principal es recuperar el color como protagonista central del look a través de prendas únicas, conjuntos monocromáticos o piezas de alto impacto.
Frente al predominio tradicional de las tonalidades neutras, la paleta que se afianza desde las pasarelas internacionales de primavera-verano hacia la escena local argentina introduce cinco colores dominantes: rojo tomate, amarillo manteca, turquesa, verde oliva y naranja quemado. Referentes de estilo como María Vázquez, Zaira Nara, Cande Vetrano, Eva Bargiela y Sofía Solá ya adoptaron estas tonalidades, demostrando que el verano abre espacio tanto para tonos intensos como para pasteles luminosos y combinaciones audaces.
El respaldo de esta transformación cromática proviene de las colecciones de firmas internacionales de alta moda como Chanel, Stella McCartney, Prada, Dries Van Noten, Fendi y Loewe. A nivel local, las propuestas se consolidaron en los 16 desfiles de la edición 25° aniversario de BAFWEEK Primavera-Verano 2026/2027, realizada en La Rural. Este mapa de color coincide además con las pautas del instituto Pantone para la New York Fashion Week, que destacó tonos expresivos y serenos como Lava Falls (rojo intenso), Muskmelon (naranja cálido), Alexandrite (turquesa) y Acacia (amarillo verdoso).
Las claves para combinar los 5 colores del verano 2027 y cómo los llevan las celebridades
El rojo tomate se posiciona como una variante más cálida e intensa que el rojo clásico, siendo una opción contundente para faldas, vestidos y accesorios. Aunque parece una alternativa arriesgada, su fórmula de combinación más eficaz y fresca es junto al celeste cielo, un tono que atempera su fuerza y aporta luminosidad. Zaira Nara exhibió esta combinación mediante un minishort de satén rojo tomate con camisa celeste de mangas largas y sandalias al tono. Asimismo, este color admite alianzas funcionales con blanco, beige, denim o duplas más audaces con rosa y naranja.
En el segmento de los tonos delicados, el amarillo manteca marca la continuidad de los amarillos pastel y ofrece una alternativa luminosa sin necesidad de recurrir a colores estridentes. Eva Bargiela incorporó este tono a través de una blusa de breteles finos y escote redondeado, acompañada por un pañuelo blanco bordado con flores amarillas. Para el uso diario, el amarillo manteca armoniza de manera fluida con neutros como el blanco, crudo, beige y arena, mientras que para lograr un contraste más marcado combina con chocolate o negro.
El turquesa remite directamente a los paisajes marinos y se luce principalmente en géneros livianos de silueta fluida. Cande Vetrano demostró su versatilidad para eventos de gala durante el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, donde lució un vestido halter con cintura marcada y falda asimétrica con volados de Camila Romano, contrastado con zapatos y cartera bordó. Para vestir este tono en outfits urbanos o relajados, la propuesta se traslada a faldas, pantalones oxford o accesorios articulados con blanco, beige, chocolate o tela denim.
Con una impronta terrosa que evoca la calidez del atardecer, el naranja quemado se distancia de las tonalidades estivales tradicionales. María Vázquez mostró cómo integrarlo mediante una falda larga plisada con volados en el ruedo, combinada con camisa blanca de mangas largas, cinturón ancho de cuero suela y complementos en tonos tierra. En versiones urbanas y cotidianas, este color resulta efectivo en pantalones sastreros, tops o carteras, interactuando con beige, blanco, chocolate o prendas de jeans.
Por último, el verde oliva funciona como la opción más sobria, natural y versátil del abanico veraniego. Sofía Solá adoptó este tono durante su estadía en Barcelona con un vestido midi de corte relajado, sin mangas y detalles de frunces en los hombros, complementado con zapatos negros en punta y cartera al tono. Su practicidad permite aplicarlo tanto en faldas y prendas únicas como en pantalones amplios o tops, combinando principalmente con negro, blanco, beige, chocolate y paletas tierra. La premisa de la temporada reside en incorporar estos acentos cromáticos de forma gradual para renovar el guardarropa cotidiano.