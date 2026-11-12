Los colores que serán tendencia en el verano 2027: cómo combinarlos y llevarlos con estilo

Por último, el verde oliva funciona como la opción más sobria, natural y versátil del abanico veraniego. Sofía Solá adoptó este tono durante su estadía en Barcelona con un vestido midi de corte relajado, sin mangas y detalles de frunces en los hombros, complementado con zapatos negros en punta y cartera al tono. Su practicidad permite aplicarlo tanto en faldas y prendas únicas como en pantalones amplios o tops, combinando principalmente con negro, blanco, beige, chocolate y paletas tierra. La premisa de la temporada reside en incorporar estos acentos cromáticos de forma gradual para renovar el guardarropa cotidiano.