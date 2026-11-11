Los accesorios y colores que serán tendencia en el verano 2027: cómo renovar tus looks sin comprar ropa

A su vez, la paleta cromática dominante otorga un rol protagónico al color azul en todas sus variantes, incluyendo el celeste, el azul marino, el azul eléctrico y el denim. Para adoptar esta tendencia sin incurrir en consumos adicionales, la recomendación editorial sugiere revisar el propio armario en busca de prendas o calzados olvidados en esa gama, incorporando una sola pieza azul a un conjunto neutro o apostando por combinaciones monocromáticas.