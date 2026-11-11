Los accesorios y colores que serán tendencia en el verano 2027: cómo renovar tus looks sin comprar ropa
Las semanas de la moda europeas revelaron que la versatilidad, la comodidad y el uso táctico de accesorios o prendas ya guardadas en el propio vestidor serán el eje central del estilo urbano en la próxima temporada de verano
Resumen para apurados
- Las semanas de la moda de París y Copenhague fijaron que el verano 2027 priorizará accesorios y prendas recicladas del vestidor para renovar looks sin gastar de más.
- El street style europeo recurrió a pañuelos, maxi bolsos, calzado plano y tonos azules para reconfigurar prendas clásicas y neutras ya existentes en los armarios.
- La tendencia consolida el consumo inteligente, facilitando que el público adapte propuestas sofisticadas y sostenibles a la vida cotidiana sin afectar su presupuesto.
El street style desplegado durante las semanas de la moda de Copenhague y París dejó una confirmación central para la próxima temporada veraniega: la actualización de la imagen personal no exige un recambio total del guardarropa ni compras costosas.
Lejos de los estilismos complejos e inaccesibles, los editores de moda, estilistas e influenciadores europeos demostraron que las tendencias urbanas de verano se concentran en la versatilidad, la practicidad cotidiana y la reconfiguración de las prendas clásicas que ya habitan en los vestidores.
En el contexto argentino, donde predomina la preferencia por los tonos neutros, las piezas lisas y los conjuntos tradicionales, las propuestas escandinavas ofrecen fórmulas directas para renovar el estilo sin abandonar la zona de confort.
La estrategia principal radica en utilizar complementos que transformen el atuendo de forma gradual y sin comprometer todo el conjunto. Entre las alternativas más sencillas destacan los accesorios para la cabeza, como los pañuelos estampados y las piezas tejidas a crochet, los cuales permiten inyectar color a un atuendo clásico compuesto por jean y camisa blanca.
A esta línea se suman los anteojos de sol en formato XL y los maxi bolsos, elementos que se imponen para aportar una nueva personalidad a outfits de oficina estructurados con pantalón, camisa y blazer.
A su vez, la paleta cromática dominante otorga un rol protagónico al color azul en todas sus variantes, incluyendo el celeste, el azul marino, el azul eléctrico y el denim. Para adoptar esta tendencia sin incurrir en consumos adicionales, la recomendación editorial sugiere revisar el propio armario en busca de prendas o calzados olvidados en esa gama, incorporando una sola pieza azul a un conjunto neutro o apostando por combinaciones monocromáticas.
Además, los estampados de rayas anchas verticales en duplas de color (como celeste y amarillo o rosa y verde) ganan terreno frente a los tradicionales lunares, permitiendo llevar una única prenda protagonista acompañada por básicos beige, blancos o negros.
Materiales naturales y calzado plano: los tips de París para elevar el vestidor urbano
En simultáneo, las calles parisinas ratificaron que el calzado funcional y los materiales de inspiración artesanal constituyen los pilares para estructurar outfits estivales refinados pero relajados.
Las carteras de rafia, tradicionalmente reservadas para la playa, consolidan su transición hacia el ámbito urbano y la sastrería diaria mediante formatos XL, totes y bandoleras, así como en versiones teñidas en tonos chocolate, bordó o negro.
En materia de calzado, los tacos altos ceden espacio frente a opciones planas y livianas diseñadas para la circulación cotidiana durante jornadas de calor. Los mocasines tradicionales se adaptan al verano a través de cueros blandos o gamuza en tonos manteca, arena y camel, combinándose con shorts de lino, bermudas y faldas midi.
En la misma línea, las ojotas se elevan a categoría urbana mediante suelas robustas, tiras de cuero y detalles metálicos, mientras que las sandalias gladiadoras retornan en versiones delicadas de tiras finas y las alpargatas mediterráneas incorporan plataformas y cuñas moderadas para sustituir el calzado nocturno por alternativas de alto confort.
De este modo, la moda de verano europea converge en una máxima de consumo inteligente: la integración de texturas naturales, los toques puntuales de color y el rescate de prendas de fondo de armario permiten construir un estilo fresco, sofisticado y adaptable a la vida diaria sin exceder el presupuesto.