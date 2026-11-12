Se viene otro fin de semana largo en Argentina: cuándo será y qué se conmemora

Con cerca de 2.000 soldados y milicianos criollos frente a más de una veintena de buques de guerra y decenas de barcos mercantes a vapor, la resistencia local contuvo la invasión durante más de siete horas de intenso fuego. Antes de iniciar las acciones, Mansilla pronunció una célebre arenga a las tropas: "Muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea", expresó al señalar el pabellón nacional frente a la escuadra invasora.