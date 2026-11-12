Se viene otro fin de semana largo en Argentina: cuándo será y qué se conmemora
La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional modificará su fecha en el calendario oficial para ofrecer tres días de descanso continuos, mientras la Argentina recuerda la gesta defensiva librada en 1845 sobre las aguas del río Paraná.
Resumen para apurados
- Argentina tendrá un fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre tras trasladarse el feriado del Día de la Soberanía Nacional para promover el descanso y el turismo.
- La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 contra tropas anglo-francesas. El feriado rige desde 1974 y fue elevado a nacional en 2010 bajo esquema trasladable.
- La medida brindará un impulso al sector turístico interno y modificará la agenda laboral y educativa nacional antes del último mes del año.
El feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional modificará su fecha habitual en el calendario oficial para trasladarse del viernes 20 al lunes 23 de noviembre. Esta medida, contemplada en la legislación vigente para los feriados trasladables, permite conformar un fin de semana largo de tres días continuos en todo el territorio nacional, integrando el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre.
El reordenamiento busca promover el descanso y la planificación de los ciudadanos, al tiempo que mantiene viva la memoria colectiva sobre la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845.
El traslado del feriado y el esquema de descanso de tres días
Según el esquema oficial de feriados dispuesto para este año, la jornada del 20 de noviembre no se observará en su día exacto debido a que coincide con un día viernes. Para evitar la interrupción de la semana laboral y facilitar el movimiento turístico o el descanso, la normativa vigente establece que el feriado trasladable se mueva de manera automática al lunes siguiente.
De esta forma, los trabajadores y estudiantes de todo el país contarán con un bloque de tres días de descanso obligatorio que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre. La disposición aplica de forma uniforme en todas las provincias argentinas, reconfigurando la agenda de actividades del penúltimo mes del año.
El origen de la fecha: la resistencia en la Vuelta de Obligado
El motivo central de la conmemoración se remonta a 1845, cuando tropas de la Confederación Argentina enfrentaron a una poderosa armada conjunta de Gran Bretaña y Francia. El combate tuvo lugar en un recodo angosto del río Paraná, a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro, donde la escuadra anglo-francesa buscaba navegar los ríos interiores sin autorización legal.
Las potencias europeas pretendían comerciar directamente con las provincias del Litoral y el Paraguay, omitiendo los controles aduaneros y la autoridad del gobierno de la Confederación conducido por Juan Manuel de Rosas. Ante la disparidad militar, el general Lucio Norberto Mansilla ideó una estrategia defensiva combinando cuatro baterías de cañones en las barrancas y tres gruesas cadenas de hierro tendidas sobre 24 lanchones.
Con cerca de 2.000 soldados y milicianos criollos frente a más de una veintena de buques de guerra y decenas de barcos mercantes a vapor, la resistencia local contuvo la invasión durante más de siete horas de intenso fuego. Antes de iniciar las acciones, Mansilla pronunció una célebre arenga a las tropas: "Muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea", expresó al señalar el pabellón nacional frente a la escuadra invasora.
Del bloqueo naval al triunfo diplomático y el elogio de Alberdi
Pese a que las naves extranjeras lograron romper el tendido de cadenas y superar el paso defensivo, sufrieron severas averías y tropezaron con un firme rechazo comercial en las costas. Las poblaciones ribereñas boicotearon la venta de los productos traídos en los buques mercantes, y tras sufrir un nuevo ataque en el combate de Quebracho, la flota invasora debió emprender la retirada sin concretar su negocio.
El fracaso de la expedición obligó a Gran Bretaña y Francia a firmar tratados de paz entre 1847 y 1850, mediante los cuales reconocieron la soberanía argentina sobre sus ríos internos e Inglaterra restituyó la isla Martín García. La firme postura nacional mereció la admiración de destacadas figuras de la época, entre ellas el general José de San Martín y el jurista tucumano Juan Bautista Alberdi.
Desde su exilio en París, Alberdi superó sus marcadas diferencias políticas con el gobierno de Rosas para manifestar su orgullo patrio ante la agresión externa: "En el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más sufanos y dignos que nunca".
Consagración legal: de la norma de 1974 a feriado nacional
El reconocimiento institucional a esta gesta defensiva comenzó a plasmarse formalmente en 1974, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 20.770 impulsada por el historiador José María Rosa. Posteriormente, en el mes de noviembre de 2010, el Poder Ejecutivo promovió la conmemoración al rango de feriado nacional.
Con este marco histórico y normativo, la Argentina vuelve a hacer una pausa en el calendario oficial para conmemorar el coraje civil y militar desplegado en las barrancas del Paraná, combinando la memoria histórica con un fin de semana largo de tres días.