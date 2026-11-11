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Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

El traslado de la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional dispondrá un receso de tres días con suspensión total de clases en todo el país el lunes 23 de noviembre, antecediendo al fin de semana XL de cuatro días de diciembre y a la Navidad.

El próximo lunes 23 de noviembre no habrá clases en escuelas públicas ni privadas de todo el país por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional.
El próximo lunes 23 de noviembre no habrá clases en escuelas públicas ni privadas de todo el país por el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El lunes 23 de noviembre será feriado nacional en Argentina por el traslado del Día de la Soberanía, generando un receso de tres días sin clases en todo el país.
  • La fecha evoca la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. El cambio responde a la Ley 27.399, que traslada el feriado del viernes 20 para armar un fin de semana extendido.
  • Este descanso antecede a un fin de semana extralargo de cuatro días en diciembre y a Navidad, lo que incentivará el turismo de cara al receso de verano.
Resumen generado con IA


El próximo feriado nacional en Argentina tendrá lugar el lunes 23 de noviembre con motivo del traslado del Día de la Soberanía Nacional. La medida, enmarcada en las disposiciones de la Ley 27.399 que regula los feriados nacionales y fines de semana largos, dará origen a un receso de tres días consecutivos que comenzará el sábado 21 de noviembre y se extenderá hasta la jornada del lunes.

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La confirmación del calendario escolar ratificó que el lunes 23 de noviembre no habrá clases en los establecimientos de educación pública ni privada de todo el país. La suspensión total de las actividades lectivas alcanza a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofreciendo una pausa clave para alumnos y docentes en la recta final de la actividad académica del año.

La fecha conmemorativa recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 a orillas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. En aquel combate, las tropas de la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas resistieron el avance de la escuadra anglo-francesa que buscaba navegar libremente por los ríos interiores, hito patriótico incorporado formalmente al calendario oficial en 1974. Como en 2026 el 20 de noviembre cae día viernes, las autoridades aplicaron la facultad legal de trasladar la jornada festiva al lunes 23 para conformar el fin de semana extendido.

El mapa de descansos que restan en el año

Luego del fin de semana largo de noviembre y tras las jornadas de asueto registradas en el país durante la visita oficial del papa León XIV, el almanaque de 2026 reservará en el mes de diciembre el período de descanso más prolongado antes de la finalización del año. Se tratará de un fin de semana XL de cuatro días continuos que se desarrollará desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Este esquema extendido en el último mes del año responde a la combinación de dos figuras legales distintas. Por un lado, el lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, constituyendo una de las tres fechas de esta naturaleza programadas para 2026 junto al lunes 23 de marzo y al viernes 10 de julio.

Bajo este marco normativo, los trabajadores del sector privado deben atender a la especificidad del día no laborable del 7 de diciembre: la potestad de otorgar la jornada libre o requerir la prestación de tareas queda a criterio de cada empleador. De manera contrapuesta, el martes 8 de diciembre corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María, calificado legalmente como un feriado nacional inamovible de descanso obligatorio.

El cierre definitivo de la nómina de descansos de 2026 se completará con el feriado nacional inamovible del viernes 25 de diciembre por la celebración de la Navidad. Esta festividad creará el último fin de semana largo de tres días del año, abarcando desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.

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