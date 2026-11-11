Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

La fecha conmemorativa recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 a orillas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. En aquel combate, las tropas de la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas resistieron el avance de la escuadra anglo-francesa que buscaba navegar libremente por los ríos interiores, hito patriótico incorporado formalmente al calendario oficial en 1974. Como en 2026 el 20 de noviembre cae día viernes, las autoridades aplicaron la facultad legal de trasladar la jornada festiva al lunes 23 para conformar el fin de semana extendido.