Cartas de lectores: El Día de la Soberanía (II)
Hace 3 Hs

El Día de la Soberanía se celebra el 20 de noviembre en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo entre la Confederación Argentina y la marina anglofrancesa en el año 1845. Aunque ese día las fuerzas argentinas fueron derrotadas, la batalla simboliza la resistencia frente a la intervención extranjera y fortaleció la posición argentina en las navegaciones diplomáticas posteriores. Es por eso que el 20 de noviembre es una fecha que llena de orgullo y reflexión. La batalla de la Vuelta de Obligado es un recordatorio de la lucha por nuestra soberanía y la determinación de nuestros antepasados para defender nuestra patria. Me inspira pensar en la valentía y la convicción de aquellos que lucharon por lo que creían y me hace reflexionar sobre la importancia de proteger y defender nuestros valores y nuestra identidad como argentinos. Este día me hace sentir agradecido por la libertad y la independencia de que disfrutamos. Es un recordatorio de que la soberanía no es sólo un concepto abstracto, sino que se construye día a día con la participación y el compromiso de todos nosotros.

Rodolfo Ruarte                                                                       

Las Heras 516 - S. M.  de Tucumán

Comentarios