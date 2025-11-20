Cartas de lectores: El Día de la Soberanía (II)

El Día de la Soberanía se celebra el 20 de noviembre en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo entre la Confederación Argentina y la marina anglofrancesa en el año 1845. Aunque ese día las fuerzas argentinas fueron derrotadas, la batalla simboliza la resistencia frente a la intervención extranjera y fortaleció la posición argentina en las navegaciones diplomáticas posteriores. Es por eso que el 20 de noviembre es una fecha que llena de orgullo y reflexión. La batalla de la Vuelta de Obligado es un recordatorio de la lucha por nuestra soberanía y la determinación de nuestros antepasados para defender nuestra patria. Me inspira pensar en la valentía y la convicción de aquellos que lucharon por lo que creían y me hace reflexionar sobre la importancia de proteger y defender nuestros valores y nuestra identidad como argentinos. Este día me hace sentir agradecido por la libertad y la independencia de que disfrutamos. Es un recordatorio de que la soberanía no es sólo un concepto abstracto, sino que se construye día a día con la participación y el compromiso de todos nosotros.