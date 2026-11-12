Qué pasó con el Rolls-Royce de Ricardo Fort: Felipe volvió a mostrar el histórico auto de su padre
El hijo del empresario compartió una imagen del exclusivo vehículo durante una salida nocturna y despertó la nostalgia de los seguidores del recordado mediático. El automóvil había permanecido cinco años detenido por cuestiones judiciales y su futuro generó interrogantes entre los herederos.
Resumen para apurados
- Felipe Fort mostró en redes el Rolls-Royce Phantom de su padre en una salida nocturna para exhibir el histórico vehículo del fallecido empresario.
- El vehículo estuvo retenido cinco años por trabas judiciales tras la muerte de Ricardo Fort, generando costos de patentes mientras los herederos aún eran menores.
- La reaparición del auto reabre el debate sobre el destino de la colección de lujo heredada y ratifica la vigencia del impacto cultural y mediático de Fort.
Una fotografía publicada por Felipe Fort volvió a poner en escena uno de los vehículos más emblemáticos de Ricardo Fort. Se trata de un Rolls-Royce Phantom plateado que perteneció al empresario y que quedó ligado a sus apariciones públicas y a su particular pasión por los autos de lujo.
La imagen apareció en las historias de Instagram del joven, horas después de compartir una fotografía junto a su novia, Mary Di. En la publicación nocturna, tomada a las 3.39, se observa el automóvil estacionado sobre una calle, con su característica parrilla frontal, los detalles cromados y la carrocería plateada.
La aparición del vehículo despertó numerosos comentarios entre los seguidores del empresario, que recordaron a Ricardo Fort y preguntaron qué había sucedido con la colección de autos que dejó tras su muerte.
El Rolls-Royce de Ricardo Fort estuvo cinco años detenido
La historia del Phantom tuvo un capítulo judicial que demoró su utilización. En una publicación anterior, Felipe había explicado que el automóvil permaneció detenido durante cinco años hasta que finalmente fue liberado por la Justicia.
En aquel momento, el hijo del empresario contó que tanto él como su hermana Marta todavía eran menores de edad y que, mientras no podían utilizar los vehículos, debían afrontar gastos como el pago de las patentes.
Ante las consultas sobre una posible venta, Felipe respondió públicamente y dejó entrever que desprenderse de los autos no era una decisión sencilla. También mencionó otro vehículo de la colección familiar que le interesaba conservar: un Mercedes-Benz SLK que, según explicó, tenía apenas 300 kilómetros de uso.
La colección de autos que heredaron Felipe y Marta Fort
La pasión por los vehículos de alta gama fue una de las características más conocidas de Ricardo Fort. El empresario solía exhibir sus automóviles y los incorporaba a su imagen pública, al igual que los viajes, las joyas y los objetos exclusivos.
El Rolls-Royce Phantom se convirtió en uno de los modelos más representativos de aquella colección. Se trata de un vehículo de casi seis metros de largo y más de dos toneladas de peso, reconocido por sus dimensiones, su diseño clásico y sus terminaciones de lujo.
El ejemplar que perteneció a Fort fue el segundo de esas características que llegó a la Argentina. Además, el empresario tuvo un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé negro, un modelo descapotable que también formó parte de su patrimonio.