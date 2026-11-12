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Así es la casa de Marta Fort: ambientes minimalistas, muebles XL y una decoración en tonos neutros

La hija de Ricardo Fort mostró distintos rincones de su vivienda y sorprendió con una propuesta alejada del lujo tradicional. Los espacios amplios, la iluminación natural y los detalles de diseño son protagonistas de su hogar.

Así es la casa de Marta Fort: ambientes minimalistas, muebles XL y una decoración en tonos neutros
Así es la casa de Marta Fort: ambientes minimalistas, muebles XL y una decoración en tonos neutros
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Marta Fort mostró el diseño de su hogar a través de la revista Caras, revelando un estilo minimalista y neutro para diferenciarse de la histórica ostentación de su familia.
  • A diferencia del lujo tradicional de Ricardo Fort, la propiedad destaca por amplios ventanales, muebles XL, una paleta en tonos claros y elementos decorativos contemporáneos.
  • La apertura de su intimidad consolida el perfil público de la joven, marcando una identidad propia e independiente del legado excéntrico construido por su padre en los medios.
Resumen generado con IA

Marta Fort mostró cómo es su casa y dejó ver una faceta de su estilo personal que también se refleja en la decoración. Lejos de la ostentación asociada históricamente con el apellido familiar, la joven eligió una estética moderna, con ambientes despejados, colores suaves y muebles de grandes dimensiones.

Las imágenes de su vivienda, que fueron difundidas por la revista Caras, permiten conocer algunos de los espacios principales de la propiedad. El concepto que atraviesa toda la decoración es el minimalismo, con una combinación de funcionalidad, comodidad y elementos de diseño.

Así es la casa de Marta Fort: ambientes minimalistas, muebles XL y una decoración en tonos neutros

El living de Marta Fort: sillones XL y una paleta de colores neutros

El living es uno de los ambientes que más se destacan. Allí predominan el blanco, el gris y el beige, una selección cromática que aporta luminosidad y genera una sensación de amplitud.

El mobiliario tiene un papel central. Un sillón de grandes dimensiones, de líneas bajas y tapizado claro, ocupa buena parte del salón. Los almohadones con formas geométricas, algunos con diseños de nudos y esferas, aportan un contraste original sin romper la armonía del conjunto.

En el centro del ambiente, una mesa ratona negra de formato ovalado introduce un contrapunto con los tonos claros. Sobre ella se distribuyen libros y objetos decorativos, mientras que una alfombra gris de textura mullida delimita el sector de descanso.

La iluminación también forma parte de la propuesta. Las lámparas colgantes de diseño esférico y terminaciones metálicas acompañan los espacios, que reciben abundante luz natural a través de grandes ventanales.

El comedor mantiene la misma línea estética, aunque incorpora sillas oscuras que generan contraste y refuerzan la identidad contemporánea de la vivienda.

La habitación de Marta Fort: una estética relajada y detalles naturales

El dormitorio continúa con el criterio decorativo del resto de la casa. En lugar de sumar numerosos muebles y accesorios, Marta apostó por un ambiente despejado, con colores neutros y elementos pensados para favorecer el descanso.

La cama king size es el punto central de la habitación. Tiene un respaldo tapizado en tonos claros y ropa de cama de aspecto suave, que acompaña la atmósfera relajada del espacio.

Otro detalle importante son los cortinados de doble paño, que combinan telas translúcidas y oscuras para regular el ingreso de luz y aportar profundidad visual.

La vegetación de interior completa la decoración y suma un componente natural a la composición.

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